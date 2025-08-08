08 августа 2025

Челябинцы хвастаются целыми корзинами красивых белых грибов. Фото

Жители Златоуста рассказали о сборе белых грибов
Белые грибы считаются одними из самых ценных
Белые грибы считаются одними из самых ценных

В Златоусте Челябинской области рассказали о сборе белых грибов. За два часа жителям города удалось набрать целую корзину боровиков. Соответствующими снимками они поделились в социальных сетях.

«В Златоусте собраны все самые красивые грибы. За два часа прогулки с сыном набрали корзину белых! Первый серьезный улов в этом сезоне», — написала Ольга Кузнецова в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте».

Еще один житель Златоуста также выложил в тематической группе снимки белых грибов. Мужчина отметил, что солидный урожай боровиков он собрал в течение полуторачасовой прогулки.

Как сообщало URA.RU ранее, в Кусе жители начали сбор груздей. Специалисты отметили, что сезон для них стартовал. В лесах Катав-Ивановского района также появились эти грибы.

Белые грибы удалось найти в лесах Златоуста
Белые грибы удалось найти в лесах Златоуста
Фото:
Питательные боровики лучше других грибов усваиваются организмом
Питательные боровики лучше других грибов усваиваются организмом
Фото:

