В Перми на два дня увеличат количество автобусов на маршрутах до зоопарка

В Перми 9 и 10 августа увеличат количество автобусов на маршрутах, ведущих к новому зоопарку. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента транспорта.
«В связи с возможным увеличением пассажиропотока будет увеличено количество автобусов на маршрутах, следующих до нового зоопарка», — написано в telegram-канале «Пермский транспорт». Дополнительные автобусы выйдут на три линии.
Речь — о маршрутах №3 (Пермь I — Нагорный), №27 (Площадь Дружбы — Нагорный) и №40 (Пермь II — Нагорный). О том, как еще добраться до объекта — узнаете тут.
Новый зоопарк по улице Свиязева открыли для посетителей на неделе. Сейчас там представлены более 30 видов животных. Переезд остальных ожидается. URA.RU уже писало, что в ближайшие выходные зоопарк будет работать с 12 часов дня.
