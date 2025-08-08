08 августа 2025

WSJ: Путин передал Трампу план по Украине

Российский лидер озвучил ряд условий по урегулированию конфликта
Президент России Владимир Путин передал Вашингтону план по урегулированию конфликта на Украине. Документ был предоставлен через спецпосланника США Стивена Уиткоффа во время его визита в Москву 6 августа. Об этом сообщают американские СМИ.

«Путин представил администрации Трампа масштабное предложение о прекращении огня на Украине. Оно включает два этапа», — пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что президент США Дональд Трамп может призвать Украину и ее союзников принять российское предложение по урегулированию конфликта. А в случае отказа — обвинить Киев и Европу в затягивании боевых действий.

Также стало известно о подготовке встречи президента России Владимира Путина и Трампа. Она может состояться в конце следующей недели.

