WSJ: Путин передал Трампу план по Украине

Президент России Владимир Путин передал Вашингтону план по урегулированию конфликта на Украине. Документ был предоставлен через спецпосланника США Стивена Уиткоффа во время его визита в Москву 6 августа. Об этом сообщают американские СМИ.
«Путин представил администрации Трампа масштабное предложение о прекращении огня на Украине. Оно включает два этапа», — пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что президент США Дональд Трамп может призвать Украину и ее союзников принять российское предложение по урегулированию конфликта. А в случае отказа — обвинить Киев и Европу в затягивании боевых действий.
Также стало известно о подготовке встречи президента России Владимира Путина и Трампа. Она может состояться в конце следующей недели.
