Алеуты, золото и продажа США: чем известна Аляска, где Трамп и Путин проведут встречу

Президент США Дональд Трамп назвал Аляску местом встречи с президентом России Владимиром Путиным. Еще в XIX веке Российская империя продала штатам эту землю и с тех пор Аляска является одним из немногих штатов США, которые значительно удалены от основных земель. Какова история места будущей встречи Трампа и Путина — в материале URA.RU.
История Аляски — части России
В 1741 году в результате Второй Камчатской экспедиции, возглавляемой Витусом Берингом и Алексеем Чириковым, Россия впервые познакомилась с территорией Аляски. К концу XVIII столетия российское влияние постепенно укрепилось на этих землях, чему способствовало основание в 1784 году на острове Кодьяк первого постоянного поселения, получившего название Павловская гавань (позднее — Кодьяк). Существенную роль в развитии региона сыграл также Ново-Архангельск, ставший одним из ключевых российских центров на Аляске.
Еще до XVIII столетия на территории современной Аляски обитали многочисленные коренные народы Северной Америки, представлявшие различные этнические группы. К основным из них относились алеуты, индейские племена (в частности тлинкиты, атабаски и другие), а также эскимосы.
С началом освоения региона русскими между прибывшими поселенцами и местным населением установились разнообразные формы взаимодействия. Отношения между коренными жителями и подданными Российской империи не всегда носили мирный характер. Основной задачей российских властей на Аляске являлось извлечение природных ресурсов, в первую очередь, промысел пушнины.
Продажа Аляски
Аляска находилась в отдалении от России и была уязвима для захвата, особенно в свете растущего влияния Великобритании в Северной Америке. Продажа Аляски рассматривалась как способ предотвратить ее возможную потерю в случае войны.
Таким образом, весной 1857 года великий князь Константин Николаевич, младший брат императора Александра II, изложил в письме министру иностранных дел А. М. Горчакову идею продажи Аляски Соединенным Штатам. Горчаков выразил поддержку данной инициативе, однако было принято решение отложить ее реализацию сначала до завершения срока действия привилегий Российско-американской компании в 1862 году, а затем — в связи с Гражданской войной в США — перенести рассмотрение вопроса до 1865 года.
В декабре 1866 года состоялось совещание по данному вопросу с участием императора Александра II, великого князя Константина Николаевича, министров финансов и морского ведомства, а также российского посланника в Вашингтоне барона Эдуарда Андреевича Стекля. В ходе обсуждения было принято решение одобрить идею продажи Аляски Соединенным Штатам. Через неделю император Александр II утвердил границы передаваемой территории.
В соответствии с соглашением, заключенным между правительствами Российской империи и США, 30 марта 1867 года был подписан договор, предусматривающий передачу Аляски Соединенным Штатам за сумму в 7,2 миллиона долларов. К 1869 году на территории Аляски оставалось приблизительно 200 выходцев из России, свыше 200 представителей колониального населения, а также более полутора тысяч креолов.
Все эти группы сохраняли русские культурные традиции: для колониальных жителей русский язык был родным, а большинство креолов владело как русским, так и местными языками. По данным на 1870 год, на Аляске проживали 483 русских и 1421 креол. Развитие и жизнь русской культуры после 1867 года на этой территории не закончилось.
Интересные факты про Аляску
- Дистанция между Россией и США в самой узкой части составляет примерно четыре километра. Такую протяженность имеет пролив между островом Большой Диомид, принадлежащим России, и островом Малый Диомид, находящимся под юрисдикцией США. При благоприятных погодных условиях оба острова хорошо просматриваются друг с друга.
- Между этими двумя островами существует разница во времени, составляющая 21 час. Они разделены международной линией смены дат, в связи с чем их нередко называют «островами Вчера и Завтра».
- Православное христианство, принесенное на Аляску русскими миссионерами, продолжает существовать в регионе и по сей день. В настоящее время на территории штата функционируют десятки православных церквей, среди которых имеются и памятники исторического значения.
- Русский монах Герман Аляскинский, признанный первым святым на американском континенте, прибыл на Аляску в конце XVIII века. Он прославился своей деятельной защитой интересов и прав коренных жителей региона и в настоящее время почитается как небесный покровитель Аляски.
- Русский язык и топонимы продолжают сохраняться в названиях различных географических объектов Аляски. Например, Кадьяк (происходит от «Кадьякский остров»), Кенай, Ильямна, Александр-Архипелаг и множество других обозначений.
- Продажа Аляски была обусловлена опасениями Российской империи по поводу возможного конфликта с Великобританией. Поскольку Канада являлась британской колонией, существовал риск утраты этой территории в случае военных действий. В связи с этим российское правительство приняло решение продать Аляску штатам, чтобы избежать ее безвозмездной потери.
- В наше время между Аляской и Россией активно развиваются культурные обмены. Проводятся фестивали, научные симпозиумы и выставки, направленные на изучение и популяризацию общего исторического и культурного наследия.
- Основная причина популярности Аляски — «Золотая лихорадка». Многие отважные пытались нажиться на золоте, которое, якобы, лежит на территории штата на каждом углу. К сожалению, история знает не мало жителей, которые погибли в погоне за богатствами. Немногим удалось разбогатеть на том золоте, что нашли на Аляске.
- «Алсиб» (аббревиатура от «Аляска — Сибирь», также известная как «воздушная трасса Красноярск — Уэлькаль» или «Красноярская воздушная трасса») представляла собой авиационный маршрут, соединявший территорию Аляски (США) с Советским Союзом. Трасса была сооружена и введена в эксплуатацию в 1942 году. Она выполняла функцию советского участка воздушного коридора, по которому осуществлялась перегонка американских самолетов, поставляемых в СССР в рамках программы ленд-лиза.
