Shot: пострадавшие от взрыва в Башкирии отравились хлором

Большинство из пострадавших при взрыве на содовом заводе в Стерлитамаке получили отравление хлором, химические ожоги глаз и отек легких. Как сообщает telegram-канал Shot, разбор завалов на территории цеха по производству винилхлорида завершен, новых пострадавших внутри не обнаружено.
«У большинства отек легких, химические ожоги глаз и отравление хлором», — сообщил telegram-канал. В ликвидации последствий ЧП задействовано 19 бригад скорой медицинской помощи и санитарная авиация.
Проводится мониторинг состояния воздуха в городе. Специалисты проверяют, произошла ли утечка хлора.
Ранее стало известно, что в Стерлитамаке произошел взрыв газа на площадке «Башкирской содовой компании». Создан оперативный штаб. СК начал проверку по факту взрыва на предприятии в Стерлитамаке. В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой отписывает актуальные новости ЧП.
