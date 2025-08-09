Shot: пострадавшие от взрыва в Башкирии отравились хлором

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате взрыва в Стерлитамаке пострадало 25 человек
В результате взрыва в Стерлитамаке пострадало 25 человек Фото:
новость из сюжета
В Стерлитамаке произошел взрыв в здании завода

Большинство из пострадавших при взрыве на содовом заводе в Стерлитамаке получили отравление хлором, химические ожоги глаз и отек легких. Как сообщает telegram-канал Shot, разбор завалов на территории цеха по производству винилхлорида завершен, новых пострадавших внутри не обнаружено.

«У большинства отек легких, химические ожоги глаз и отравление хлором», — сообщил telegram-канал. В ликвидации последствий ЧП задействовано 19 бригад скорой медицинской помощи и санитарная авиация.

Проводится мониторинг состояния воздуха в городе. Специалисты проверяют, произошла ли утечка хлора.

Ранее стало известно, что в Стерлитамаке произошел взрыв газа на площадке «Башкирской содовой компании». Создан оперативный штаб. СК начал проверку по факту взрыва на предприятии в Стерлитамаке. В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой отписывает актуальные новости ЧП. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большинство из пострадавших при взрыве на содовом заводе в Стерлитамаке получили отравление хлором, химические ожоги глаз и отек легких. Как сообщает telegram-канал Shot, разбор завалов на территории цеха по производству винилхлорида завершен, новых пострадавших внутри не обнаружено. «У большинства отек легких, химические ожоги глаз и отравление хлором», — сообщил telegram-канал. В ликвидации последствий ЧП задействовано 19 бригад скорой медицинской помощи и санитарная авиация. Проводится мониторинг состояния воздуха в городе. Специалисты проверяют, произошла ли утечка хлора. Ранее стало известно, что в Стерлитамаке произошел взрыв газа на площадке «Башкирской содовой компании». Создан оперативный штаб. СК начал проверку по факту взрыва на предприятии в Стерлитамаке. В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой отписывает актуальные новости ЧП. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...