Жилье, дороги, комфорт: как Курган меняется в рамках стратегии до 2035 года

Курган меняется в лучшую сторону в рамках стратегии развитии города до 2035 года. Власти представили отчет за 2024 год, согласно которому замечен рост по строительству жилья, дорог и благоустройству. Информация об этом появилась в отчете администрации Кургана.
Основные достижения и показатели
Из отчета мэрии следует, что темп роста объема инвестиций 135% к предыдущему году при запланированных 115%. Также за прошлый год было введено в эксплуатацию 215 тыс. кв. м жилья, что на 54% превышает план. Из них 131 тыс. кв. м — многоквартирные дома, 84 тыс. кв. м — индивидуальные жилые дома.
В документе сообщается, что за 2024 год проведено комплексное развитие территорий согласно Генеральному плану, включая заключение договоров по ключевым участкам города. Было организовано 37 общественных обсуждений по градостроительным вопросам.
Хорошую динамику демонстрирует и темп роста номинальной заработной платы. В крупных и средних организациях он составил 124% (план был в 120%). На фоне этого власти заметили, что уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,14% при плане 0,17%, что отражает положительную динамику на рынке труда.
Благоустройство городской среды
За 2024 год властями Кургана отремонтировано 38 дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов. Благоустроено 25 общественных территорий (парков, скверов, набережных) в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», включая установку «умных» детских площадок и создание экотроп.
Также было восстановлено благоустройство набережной реки Тобол с установкой малых архитектурных форм и навигации. Вместе с тем, в рамках региональных проектов благоустроено десять общественных территорий, включая скверы, велодорожки и тротуары.
Дорожное хозяйство
Как следует из отчета мэрии Кургана, было отремонтировано 18 объектов общей протяженностью 17,5 км по нацпроекту. А вот уже в рамках муниципальной программы отремонтировано 35 участков улиц общей протяженностью почти 10 км, включая замену бордюрного камня на гранитный.
Ранее вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев отчитывался о масштабных планах по ремонту дорог в регионе: только в этом году планируется обновить 180 километров дорожного полотна, а за последние шесть лет отремонтировано порядка 2500 километров дорог и 37 мостов. Кроме того, в 2024 году Курганская область перевыполнила план по строительству жилья на 24%, что ранее отмечал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
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