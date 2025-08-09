В столице, на сценической площадке Малого театра, прошла церемония прощания с Владимиром Сафроновым — народным артистом России и признанным педагогом в сфере театрального искусства. Почтить память выдающегося мастера пришли его родственники, ученики, выпускники, а также многочисленные почитатели его творчества. Среди собравшихся были представители труппы Малого театра и преподаватели Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина, в том числе главный режиссер Алексей Дубровский, народные артисты России Валерий Афанасьев, Александр Вершинин, Василий Бочкарев, режиссер Владимир Бейлис, заслуженный артист Василий Зотов, а также актер Сергей Лавыгин.
Коллектив ВТУ имени Щепкина, включая студентов и сотрудников, выразил свои соболезнования, направив траурные венки. Завершилась церемония прощания продолжительными аплодисментами, ставшими символом признания заслуг артиста и его многолетнего вклада в развитие отечественного театра.
Владимир Сафронов скончался 6 августа на 85-м году жизни. Уже на следующий день было официально объявлено, что прощание пройдет в стенах Малого театра, где артист посвятил сцене свыше пятидесяти лет.
По словам дочери актера, Юлии Сафроновой, причиной смерти ее отца стала остановка сердца. В своем заявлении 7 августа она отметила, что утром перед трагическим событием Владимир Сафронов чувствовал себя удовлетворительно и не жаловался на здоровье.
