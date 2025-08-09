El Mundo: ЕС снова не допустили к участию в переговорах по Украине

Европейский союз (ЕС) вновь остается в стороне от переговорного процесса, направленного на разрешение украинского конфликта. Об этом сообщила испанская газета El Mundo.
«ЕС снова остался за бортом. Как европейские лидеры, так и Украина давно обеспокоены тем, что [президент США Дональд] Трамп, выражавший симпатию к некоторым требованиям России, может объединиться с [президентом РФ Владимиром] Путиным, чтобы навязать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому сделку, которая была бы крайне невыгодна Киеву», — говорится в материале. Он опубликован на сайте El Mundo.
Ранее стало известно, что Путин и Трамп проведут переговоры 15 августа. Встреча, посвященная обсуждению перспектив мирного урегулирования ситуации на Украине, состоится на Аляске. О предстоящих переговорах первоначально сообщил американский лидер, а позднее данную информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Кроме того, Украина может потерять в качестве союзника в ЕС Чехию, если на осенних выборах там победит бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш, который является союзником премьера Венгрии Виктора Орбана. Бабиш ранее много критиковал Украину и военную помощь Киеву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.