Сразу четыре аэропорта в России закрыли из-за вопросов безопасности

Авиагавани временно не принимают и не отправляют самолеты
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Аэропорты Калуги, Грозного, Владикавказа и Магаса (Ингушетия) временно перестали принимать и отправлять рейсы. По словам представителя Росавиации Артема Кореняки, меры связаны с вопросами безопасности.
«Аэропорты Владикавказ, Грозный, Калуга, Магас... Введены временные ограничения», — говорится в сообщении Кореняко в telegram-канале.
В ночь на 10 августа подобные меры вводились в аэропорту Сочи. Позднее они были отменены.
