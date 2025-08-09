09 августа 2025

Сразу четыре аэропорта в России закрыли из-за вопросов безопасности

Авиагавани временно не принимают и не отправляют самолеты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Аэропорты Калуги, Грозного, Владикавказа и Магаса (Ингушетия) временно перестали принимать и отправлять рейсы. По словам представителя Росавиации Артема Кореняки, меры связаны с вопросами безопасности.

«Аэропорты Владикавказ, Грозный, Калуга, Магас... Введены временные ограничения», — говорится в сообщении Кореняко в telegram-канале.

В ночь на 10 августа подобные меры вводились в аэропорту Сочи. Позднее они были отменены.

