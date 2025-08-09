09 августа 2025

США захотели позвать Зеленского на встречу с Путиным на Аляске

NBC: США рассматривают идею пригласить Зеленского на Аляску на встречу с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президентов США и России состоится 15 августа
Встреча президентов США и России состоится 15 августа Фото:

Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где 15 августа планируется встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают несколько источников.

«Это обсуждается», — заявил один из собеседников NBC, который знакомым с ходом внутренних обсуждений. Другой источник, высокопоставленный представитель администрации, отметил, что визит Зеленского пока не согласован и неизвестно, приедет ли украинский лидер на Аляску для участия во встречах.

Тем не менее источник подчеркнул, что такой сценарий «абсолютно» возможен и все очень надеются на то, что это произойдет. Чиновник добавил, что президент Трамп сохраняет открытость к проведению трехстороннего саммита с участием обеих сторон. Сейчас основное внимание Вашингтона сосредоточено на подготовке двусторонней встречи, которую ранее запросил Владимир Путин.

Ранее телеканалы CBS и другие СМИ сообщали, что участие Владимира Зеленского во встрече на Аляске обсуждается, однако окончательное решение пока не принято. Это будет первая за долгое время двусторонняя встреча президентов России и США на американской территории, где основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. В Москве подтвердили дату и место саммита, подчеркнув, что выбор Аляски обусловлен ее географическим положением.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где 15 августа планируется встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают несколько источников. «Это обсуждается», — заявил один из собеседников NBC, который знакомым с ходом внутренних обсуждений. Другой источник, высокопоставленный представитель администрации, отметил, что визит Зеленского пока не согласован и неизвестно, приедет ли украинский лидер на Аляску для участия во встречах. Тем не менее источник подчеркнул, что такой сценарий «абсолютно» возможен и все очень надеются на то, что это произойдет. Чиновник добавил, что президент Трамп сохраняет открытость к проведению трехстороннего саммита с участием обеих сторон. Сейчас основное внимание Вашингтона сосредоточено на подготовке двусторонней встречи, которую ранее запросил Владимир Путин. Ранее телеканалы CBS и другие СМИ сообщали, что участие Владимира Зеленского во встрече на Аляске обсуждается, однако окончательное решение пока не принято. Это будет первая за долгое время двусторонняя встреча президентов России и США на американской территории, где основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. В Москве подтвердили дату и место саммита, подчеркнув, что выбор Аляски обусловлен ее географическим положением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...