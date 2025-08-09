США захотели позвать Зеленского на встречу с Путиным на Аляске

Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где 15 августа планируется встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают несколько источников.
«Это обсуждается», — заявил один из собеседников NBC, который знакомым с ходом внутренних обсуждений. Другой источник, высокопоставленный представитель администрации, отметил, что визит Зеленского пока не согласован и неизвестно, приедет ли украинский лидер на Аляску для участия во встречах.
Тем не менее источник подчеркнул, что такой сценарий «абсолютно» возможен и все очень надеются на то, что это произойдет. Чиновник добавил, что президент Трамп сохраняет открытость к проведению трехстороннего саммита с участием обеих сторон. Сейчас основное внимание Вашингтона сосредоточено на подготовке двусторонней встречи, которую ранее запросил Владимир Путин.
Ранее телеканалы CBS и другие СМИ сообщали, что участие Владимира Зеленского во встрече на Аляске обсуждается, однако окончательное решение пока не принято. Это будет первая за долгое время двусторонняя встреча президентов России и США на американской территории, где основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. В Москве подтвердили дату и место саммита, подчеркнув, что выбор Аляски обусловлен ее географическим положением.
