09 августа 2025

Внук Пугачевой столкнулся с неминуемым разрушением брака

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внук Аллы Пугачевой на грани развода
Внук Аллы Пугачевой на грани развода Фото:

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков оказался на грани развода с супругой Аленой Красновой. Жена артиста удалила совместные фотографии из запрещенной в России соцсети и проводит время в Москве без мужа. Об этом сообщают СМИ. 

«Слухи о разводе звездной пары пока не подтверждены, но Алена Краснова в одиночестве гуляет по Москве. А из запрещенной Сети удалила все фото с Никитой, что уже говорит о многом», — пишет издание 7days.ru.

По данным издания, Пресняков, чья карьера в США не сложилась, покинул Америку и проводит время с отцом, мачехой и младшими братьями на вилле в Испании. Он делится кадрами с отдыха, но не отвечает на вопросы о личной жизни. Вместо этого артист заявил о создании собственного продакшн, рассчитывая вернуть успех и, возможно, наладить отношения с женой, пишет СМИ. 

Ранее похожие трудности в личной жизни переживала певица Анжелика Агурбаш. Она неоднократно сталкивалась с вмешательством бывших супругов и общественным вниманием к своим разводам и новым отношениям. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков оказался на грани развода с супругой Аленой Красновой. Жена артиста удалила совместные фотографии из запрещенной в России соцсети и проводит время в Москве без мужа. Об этом сообщают СМИ.  «Слухи о разводе звездной пары пока не подтверждены, но Алена Краснова в одиночестве гуляет по Москве. А из запрещенной Сети удалила все фото с Никитой, что уже говорит о многом», — пишет издание 7days.ru. По данным издания, Пресняков, чья карьера в США не сложилась, покинул Америку и проводит время с отцом, мачехой и младшими братьями на вилле в Испании. Он делится кадрами с отдыха, но не отвечает на вопросы о личной жизни. Вместо этого артист заявил о создании собственного продакшн, рассчитывая вернуть успех и, возможно, наладить отношения с женой, пишет СМИ.  Ранее похожие трудности в личной жизни переживала певица Анжелика Агурбаш. Она неоднократно сталкивалась с вмешательством бывших супругов и общественным вниманием к своим разводам и новым отношениям. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...