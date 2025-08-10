Промышленное предприятие под Саратовом получило повреждение на фоне атаки БПЛА

В Саратовской области повреждено промышленное предприятие из-за атаки БПЛА
В Саратовской области зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в результате атаки беспилотников. На месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал Бусаргин в своем telegram-канале.

Ранее аналогичные атаки с использованием беспилотников были зафиксированы в Самарской области, где попытка удара по промышленному объекту была предотвращена, а также в Ростовской области, где местные жители сообщали о взрывах. Власти регионов принимали меры по ограничению мобильного интернета для повышения безопасности и противодействия дронам.

