Промышленное предприятие под Саратовом получило повреждение на фоне атаки БПЛА

В Саратовской области зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в результате атаки беспилотников. На месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал Бусаргин в своем telegram-канале.
Ранее аналогичные атаки с использованием беспилотников были зафиксированы в Самарской области, где попытка удара по промышленному объекту была предотвращена, а также в Ростовской области, где местные жители сообщали о взрывах. Власти регионов принимали меры по ограничению мобильного интернета для повышения безопасности и противодействия дронам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.