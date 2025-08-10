ЕС требует от Трампа гарантий для Украины и членства в НАТО

Европейские государства потребовали от президента США Дональда Трампа учесть их позицию по Украине перед встречей Трампа с президентом России на Аляске, который запланирован на ближайшие дни. Европейские лидеры настаивают на том, чтобы любые договоренности по мирному урегулированию конфликта на Украине включали гарантии безопасности для Киева, а также оставляли за Украиной право на вступление в НАТО.
«Европейцы, как и всегда, поддержали позицию Украины, настаивая на том, что переговорам о любых территориальных изменениях должно предшествовать прекращение огня <...> и что любая сделка должна сопровождаться гарантиями безопасности, в том числе со стороны США... И они, как всегда, настаивали на том, что НАТО не будет препятствовать вступлению Украины в альянс, даже если сейчас это нецелесообразно», — сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники.
По информации издания, соответствующие требования были выдвинуты на встрече представителей ЕС с украинскими властями и американской администрацией, которая прошла в Великобритании. Кроме того, европейские дипломаты на переговорах подчеркнули недопустимость согласования каких-либо соглашений в обход Киева и стран Евросоюза.
Ранее лидеры Евросоюза и Великобритании уже выступали с совместной декларацией, в которой призвали Дональда Трампа вести переговоры с Россией по Украине только при условии перемирия и с учетом интересов безопасности Киева и Европы. В документе подчеркивалась необходимость участия самой Украины в переговорах и недопустимость изменения международных границ силой.
