09 августа 2025

В Перми дирекция межвузовского кампуса регистрирует два бренда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инициативу связали со стратегией развития объекта
Инициативу связали со стратегией развития объекта Фото:

АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» подало заявки на регистрацию двух новых брендов. Эта информация размещена на портале Znakoved.

«Дирекция межвузовского кампуса регистрирует две торговых марки — „Будущее Пармы“ и Study in Perm», — свидетельствуют опубликованные данные. Бренды собираются использовать для маркировки электроники, компьютерных аксессуаров, печатной продукции, одежды, а также для предоставления бизнес-услуг, обучения и программирования.

В компании инициативу объяснили стремлением создать единое образовательное пространство в регионе. Речь — о восьми вузах-бенефициарах межвузовского кампуса.

На объекте уже приступили к строительству. Планируется, что в комплексе будут проживать и учиться пять тысяч студентов из Прикамья, других регионов РФ и из-за рубежа. Сейчас ведется разработка образовательных программ. URA.RU уже писало, что разрешение на возведение кампуса было получено в январе 2015 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» подало заявки на регистрацию двух новых брендов. Эта информация размещена на портале Znakoved. «Дирекция межвузовского кампуса регистрирует две торговых марки — „Будущее Пармы“ и Study in Perm», — свидетельствуют опубликованные данные. Бренды собираются использовать для маркировки электроники, компьютерных аксессуаров, печатной продукции, одежды, а также для предоставления бизнес-услуг, обучения и программирования. В компании инициативу объяснили стремлением создать единое образовательное пространство в регионе. Речь — о восьми вузах-бенефициарах межвузовского кампуса. На объекте уже приступили к строительству. Планируется, что в комплексе будут проживать и учиться пять тысяч студентов из Прикамья, других регионов РФ и из-за рубежа. Сейчас ведется разработка образовательных программ. URA.RU уже писало, что разрешение на возведение кампуса было получено в январе 2015 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...