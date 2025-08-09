09 августа 2025

«Тревогу забила бабушка»: подробности убийства детей и суицида матери в Екатеринбурге

Спасателей на место убийства двоих детей в Екатеринбурге вызвала бабушка
В Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой

Спасателей в квартиру, где были найдены трупы двоих детей и их матери, вызвала бабушка. Подробности URA.RU сообщил источник в экстренных службах Екатеринбурга.

«По какой-то причине бабушка забеспокоилась, что дочь не выходит на связь и не открывает дверь. Она забила тревогу, вызвала спасателей, те вскрыли квартиру и обнаружили страшную картину. Причины дикого поступка пока непонятны, семья на учете не состояла», — объяснил собеседник агентства.

По предварительным данным, мать убила двух детей 3 и 9 лет, а потом покончила с собой. Сама она, по неподтвержденным данным, работала медсестрой. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария. Подробнее о трагедии, — в онлайн-трансляции агентства.

