Россиян предупредили о риске потерять все деньги, просканировав QR-код

Мошенники используют поддельные QR-коды, просканировав которые россияне рискуют перевести деньги на счет мошенников. Об этом заявили в пресс-центре МВД РФ.
«Пользователь сканирует код, думая, что он ведет к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счет мошенника», — заявлено в сообщении. Его слова приводит ТАСС.
Ранее эксперты отмечали рост числа мошенничеств с использованием поддельных сайтов и рассылок, где россиянам обещают фиктивные выплаты от государства, а также распространяют ссылки и QR-коды для сбора персональных и банковских данных. По данным Банка России, ущерб граждан от действий аферистов за 2024 год составил рекордные 27,5 млрд рублей.
