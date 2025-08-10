Названы три предполагаемые темы для обсуждения Путина и Трампа на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на предстоящей встрече в штате Аляска помимо Украины могут обсудить контроль над вооружениями и двустороннее взаимодействие в арктическом регионе. Такое мнение выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
«Наверняка будут говорить о проблемах контроля над вооружениями. Неслучайно относительно недавно Россия приостановила действие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Это тоже формирует повестку дня саммита. Экономические отношения между Россией и США будут также затрагиваться», — заявил Суслов в беседе с РИА Новости. Ну и третий вопрос для обсуждения — завершение украинского конфликта.
Встреча лидеров России и США на Аляске запланирована на 15 августа. Для Путина это будет первый визит в данный американский штат в целом. В последний раз российский президент был в Штатах в 2015 году. Последний раз российский глава и Трамп встречались лично на саммите G20 в Японии в 2019 году. Основная тема на повестке предстоящий встречи — Украина. Тем не менее самого украинского лидера Владимира Зеленского на встречу не позвали, но Белый дом продолжает рассматривать его потенциальное участие.
