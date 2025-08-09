09 августа 2025

Соседи рассказали о семье, где мать убила детей и покончила с собой в Екатеринбурге

Соседи назвали хорошей мать, убившую детей и совершившую суицид в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктория Земляная. Свердловская область, пос. Белоярский , ребенок, мама с ребенком, мать, детство, руки, родительство, рука ребенка, рука матери
Про женщину никто не смог сказать ничего плохого Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой

Соседи хорошо отзываются о Ляне, которая, по предварительным данным, убила двоих детей и покончила с собой на улице Бардина в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Недавно видели детишек, гуляли на улице. Ничего плохого про эту семью сказать не могу», — сказал собеседник агентства. Другие подтвердили ее слова.

Силовики обнаружили тела утром 10 августа. После того, как мама погибшей забила тревогу: дочь не выходила на связь. По данным URA.RU, Ляна работала специалистом УЗИ, ее детям — три и девять лет. Официальных комментариев от силовиков нет.

На месте работают силовики разных ведомств
На месте работают силовики разных ведомств

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соседи хорошо отзываются о Ляне, которая, по предварительным данным, убила двоих детей и покончила с собой на улице Бардина в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Недавно видели детишек, гуляли на улице. Ничего плохого про эту семью сказать не могу», — сказал собеседник агентства. Другие подтвердили ее слова. Силовики обнаружили тела утром 10 августа. После того, как мама погибшей забила тревогу: дочь не выходила на связь. По данным URA.RU, Ляна работала специалистом УЗИ, ее детям — три и девять лет. Официальных комментариев от силовиков нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...