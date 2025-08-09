Соседи рассказали о семье, где мать убила детей и покончила с собой в Екатеринбурге

Соседи хорошо отзываются о Ляне, которая, по предварительным данным, убила двоих детей и покончила с собой на улице Бардина в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Недавно видели детишек, гуляли на улице. Ничего плохого про эту семью сказать не могу», — сказал собеседник агентства. Другие подтвердили ее слова.
Силовики обнаружили тела утром 10 августа. После того, как мама погибшей забила тревогу: дочь не выходила на связь. По данным URA.RU, Ляна работала специалистом УЗИ, ее детям — три и девять лет. Официальных комментариев от силовиков нет.
