В Екатеринбурге женщина-врач убила двоих своих детей и покончила с собой. Она страдала депрессией. Кадры с места трагедии опубликовал официальный telegram-канал СКР Свердловской области.
Как видно на фото, квартира явно принадлежит благополучной семье. В комнатах светло и уютно. Бросаются в глаза детские вещи, которыми заставлено жилище — маленький велосипед, горшок.
«Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении членов указанной семьи. В ходе следствия выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии», — сказано в сообщении.
Как уже сообщалось, женщина была врачом УЗИ. Она убила двух своих детей: 9-летнего сына и 3-летнюю дочь, а потом покончила с собой. Тревогу забила бабушка, которая вызвала спасателей и полицию. Подробности страшного ЧП, — в онлайн-трансляции агентства.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
В Екатеринбурге женщина-врач убила двоих своих детей и покончила с собой. Она страдала депрессией. Кадры с места трагедии опубликовал официальный telegram-канал СКР Свердловской области. Как видно на фото, квартира явно принадлежит благополучной семье. В комнатах светло и уютно. Бросаются в глаза детские вещи, которыми заставлено жилище — маленький велосипед, горшок. «Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении членов указанной семьи. В ходе следствия выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии», — сказано в сообщении. Как уже сообщалось, женщина была врачом УЗИ. Она убила двух своих детей: 9-летнего сына и 3-летнюю дочь, а потом покончила с собой. Тревогу забила бабушка, которая вызвала спасателей и полицию. Подробности страшного ЧП, — в онлайн-трансляции агентства.