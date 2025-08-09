Происшествия Свердловский СК показал квартиру, где мать убила детей и покончила с собой. Фото 10 августа 2025 в 12:59 Размер текста - 17 + Пока на месте работают силовики, в подъезд никого не пускают Фото URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой В Екатеринбурге женщина-врач убила двоих своих детей и покончила с собой. Она страдала депрессией. Кадры с места трагедии опубликовал официальный telegram-канал СКР Свердловской области. Как видно на фото, квартира явно принадлежит благополучной семье. В комнатах светло и уютно. Бросаются в глаза детские вещи, которыми заставлено жилище — маленький велосипед, горшок. «Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении членов указанной семьи. В ходе следствия выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии», — сказано в сообщении. Как уже сообщалось, женщина была врачом УЗИ. Она убила двух своих детей: 9-летнего сына и 3-летнюю дочь, а потом покончила с собой. Тревогу забила бабушка, которая вызвала спасателей и полицию. Подробности страшного ЧП, — в онлайн-трансляции агентства. Сейчас на месте работают криминалисты Фото: СКР по Свердловской области Назначен ряд экспертиз Фото: СКР по Свердловской области Трагедия случилась в этой высотке Фото: Размик Закарян © URA.RU У подъезда дежурит полиция Фото: Размик Закарян © URA.RU Балкон квартиры, где погибла семья Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге женщина-врач убила двоих своих детей и покончила с собой. Она страдала депрессией. Кадры с места трагедии опубликовал официальный telegram-канал СКР Свердловской области. Как видно на фото, квартира явно принадлежит благополучной семье. В комнатах светло и уютно. Бросаются в глаза детские вещи, которыми заставлено жилище — маленький велосипед, горшок. «Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении членов указанной семьи. В ходе следствия выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии», — сказано в сообщении. Как уже сообщалось, женщина была врачом УЗИ. Она убила двух своих детей: 9-летнего сына и 3-летнюю дочь, а потом покончила с собой. Тревогу забила бабушка, которая вызвала спасателей и полицию. Подробности страшного ЧП, — в онлайн-трансляции агентства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям