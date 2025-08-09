09 августа 2025

Свердловский СК показал квартиру, где мать убила детей и покончила с собой. Фото

Пока на месте работают силовики, в подъезд никого не пускают
В Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой

В Екатеринбурге женщина-врач убила двоих своих детей и покончила с собой. Она страдала депрессией. Кадры с места трагедии опубликовал официальный telegram-канал СКР Свердловской области.

Как видно на фото, квартира явно принадлежит благополучной семье. В комнатах светло и уютно. Бросаются в глаза детские вещи, которыми заставлено жилище — маленький велосипед, горшок.

«Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении членов указанной семьи. В ходе следствия выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии», — сказано в сообщении.

Как уже сообщалось, женщина была врачом УЗИ. Она убила двух своих детей: 9-летнего сына и 3-летнюю дочь, а потом покончила с собой. Тревогу забила бабушка, которая вызвала спасателей и полицию. Подробности страшного ЧП, — в онлайн-трансляции агентства.

Сейчас на месте работают криминалисты
Назначен ряд экспертиз
Трагедия случилась в этой высотке
У подъезда дежурит полиция
Балкон квартиры, где погибла семья
