На ЗАЭС возникла критическая ситуация из-за атак ВСУ

В течение недели на территории промышленности фиксируются атаки, сообщила Яшина
В течение недели на территории промышленности фиксируются атаки, сообщила Яшина Фото:

Каждый день ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции становится все более критической из-за ежедневных атак ВСУ. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности», — заявила Яшина. Ее слова приводит РИА Новости. Она также отметила, что на территории промышленной зоны и ее прилегающих участков фиксируются атаки.

Ранее, 6 августа, пресс-служба ЗАЭС сообщала об очередном обстреле промышленной зоны Энергодара, в результате которого были повреждены здания типографии и транспортного цеха, но радиационный фон оставался в пределах нормы и угрозы для населения не было. В администрации станции отмечали рост числа атак на объекты ЗАЭС, а 2 августа после обстрела со стороны ВСУ на территории станции возник пожар, в результате которого погиб один мирный житель.

