В новом Пермском зоопарке гималайскую медведицу Мику собираются переселить в другой вольер из-за инцидентов с посетителями. Об этом сообщила пресс-служба минкультуры региона.
«Появилась информация, что дети просовывают пальцы через решетку вольера Мики. Медведицу переселят в другой вольер. Все обнаруженные инциденты будут проанализированы. И будут приняты необходимые решения», — цитирует представителей ведомства агентство «Текст».
Вероятно, имеются в виду видеоматериалы, размещенные в одном из местных СМИ. На кадрах запечатлены дети и взрослые, которые протягивали пальцы через решетку с целью прикоснуться к животному.
Мика была доставлена в Пермь из Приморского края. URA.RU уже рассказывало, что гималайскую медведицу обнаружили в коробке у ворот Центра реабилитации диких животных во Владивостоке, куда ее подбросили. Решение о переезде в новый Пермский зоопарк было принято в связи с наличием необходимых условий для содержания медведицы, а также квалифицированного персонала, обладающего необходимым опытом работы.
Ранее пермяков потрясла история про медведя Тошу, которого якобы било током возле бассейна на новом месте обитания. В учреждении объяснили произошедшее возрастными особенностями животного и жаркой погодой.
