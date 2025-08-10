В Петербурге возбудили уголовное дело по факту затопления морского буксира

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после частичного затопления морского буксира «Капитан Ушаков». Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
«...возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)», — говорится на сайте ведомства. В СК сообщили, что при работах на морском буксире были нарушены требования безопасности, что привело к частичному затоплению отсека вспомогательных механизмов.
Обошлось без пострадавших. Сумма ущерба превышает один миллион рублей. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и изучают судовую документацию.
Инцидент произошел вечером 8 августа у причала Балтийского завода, когда судно дало крен и затонуло в акватории реки Большая Невка. На момент затопления на борту находились четыре сотрудника, которых удалось эвакуировать. Буксир строится с 2023 года, завершение работ планировалось на 2026 год. В районе происшествия найдены масляные пятна, проводится обследование акватории для оценки экологического ущерба.
