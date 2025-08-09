В Петербурге затонул буксир «Капитан Ушаков», начата проверка

В Петербурге устанавливают обстоятельства затопления морского буксира
В Петербурге устанавливают обстоятельства затопления морского буксира

На территории Балтийского судостроительного завода в Санкт-Петербурге затонул морской буксир «Капитан Ушаков», находящийся на достройке. Следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства затопления морского буксира», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. По информации следователей, во время работ по достройке пришвартованного к причалу судна произошел крен на правый борт, что привело к затоплению помещений вспомогательных механизмов. 

В ходе происшествия никто не пострадал. Размер нанесенного материального ущерба в настоящее время уточняется. Следствие рассматривает возможное нарушение правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Проверка продолжается. Следственные органы выясняют причины и обстоятельства инцидента, а также возможные нарушения правил безопасности при ведении работ. По информации ведомства, следователь уже осмотрел место происшествия и инициировал комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств инцидента. Устанавливается сумма причиненного ущерба.

Известно, что в момент аварии на борту находились четыре сотрудника ремонтного персонала — всех удалось эвакуировать. По данным 78.ru, буксир находится на достройке с 2023 года, завершение строительства планировалось в 2026 году. В районе происшествия обнаружены масляные пятна, в связи с чем проводится обследование акватории для оценки возможного экологического ущерба.

