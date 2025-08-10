В Новой Таволжанке снаряд ВСУ убил женщину

В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.
«В результате очередной вражеской атаки ВСУ погибла мирная жительница. Село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел», — заявил губернатор в своем telegram-канале. Снаряд ВСУ попал в одну из надворных построек на территории населенного пункта. В Результате женщина скончалась на месте
Гладков выразил соболезнования семье погибшей. В ходе атаки других пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.
ВСУ предпринимают ежедневные попытки атаковать как можно больше жилых объектоа на территории РФ. Так в ночь на 10 августа вражеские беспилотники вновь атаковали российские регионы. В ряде территорий была объявлена воздушная опасность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.