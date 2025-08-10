В Новой Таволжанке снаряд ВСУ убил женщину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ обстреляли село в Белгородской области, сообщил Гладков
ВСУ обстреляли село в Белгородской области, сообщил Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.

«В результате очередной вражеской атаки ВСУ погибла мирная жительница. Село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел», — заявил губернатор в своем telegram-канале. Снаряд ВСУ попал в одну из надворных построек на территории населенного пункта. В Результате женщина скончалась на месте

Гладков выразил соболезнования семье погибшей. В ходе атаки других пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.

ВСУ предпринимают ежедневные попытки атаковать как можно больше жилых объектоа на территории РФ. Так в ночь на 10 августа вражеские беспилотники вновь атаковали российские регионы. В ряде территорий была объявлена воздушная опасность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. «В результате очередной вражеской атаки ВСУ погибла мирная жительница. Село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел», — заявил губернатор в своем telegram-канале. Снаряд ВСУ попал в одну из надворных построек на территории населенного пункта. В Результате женщина скончалась на месте Гладков выразил соболезнования семье погибшей. В ходе атаки других пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. ВСУ предпринимают ежедневные попытки атаковать как можно больше жилых объектоа на территории РФ. Так в ночь на 10 августа вражеские беспилотники вновь атаковали российские регионы. В ряде территорий была объявлена воздушная опасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...