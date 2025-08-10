Реабилитолог перечислил базовые упражнения для снятия боли в спине после сна

Реабилитолог Бондаренко: растяжка, душ и прогулка помогут при болях в спине
Хорошая растяжка незадолго до сна поможет при болях в спине, почеркнул реабилитолог Бондаренко
Плохое качество сна может привести к болям в спине и шее, а также к ощущению разбитости по утрам. Улучшить состояние организма и наладить сон можно с помощью простых вечерних процедур — прогулки, растяжка и душа. Об этом сообщил реабилитолог и специалист по механотерапии Владимир Бондаренко.

«Растяжка включает в себя некоторые асаны из йоги, такие как „поза младенца“ или „собака мордой вниз“. <...> Такие простые базовые упражнения позволят расслабить спину и мышцы таза. <...> После упражнений на растяжку я рекомендую делать упражнения на мобилизацию позвоночного столба: встать на четвереньки и крутить позвоночным столбом, центр, голова и копчик остаются на одном месте. После этого — отжимание на лопаточках, на ручках проваливаемся вниз и поднимаюсь вверх», — пояснил Бондаренко в беседе с радио Sputnik. По его словам, это поможет при болях в спине после плохого сна. 

Далее специалист посоветовал принять душ и затем выпить травяной чай. Соблюдение этих рекомендаций позволит добиться глубокого и качественного сна и снизить риск возникновения болей в спине, уверяет реабилитолог. За час до сна также не лишним станет десятиминутная прогулка.

Ранее врачи рассказывали, что для снижения негативного воздействия магнитных бурь стоит соблюдать режим сна. Также в этот период будет не лишним пить больше жидкости, посоветовала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Елена Жучкова.

