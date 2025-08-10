В ДНР уничтожена пехота 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс»

ВС РФ нанесли огневой удар по расположению пехоты ВСУ на константиновском направлении
ВС РФ нанесли огневой удар по расположению пехоты ВСУ на константиновском направлении
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили опорный пункт с личным составом 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-центре «Южной» группировки войск.

«В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения „Южной“ группировки войск была вскрыта (и уничтожена — ред.) огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ „Эдельвейс“», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.

В пресс-центре уточнили, что огневая позиция и пехота противника были обнаружены операторами БПЛА на константиновском направлении, в районе населенного пункта Свято-Покровское. По данным военных, украинские бойцы вышли на открытую местность, что позволило обнаружить опорный пункт. Затем по нему был нанесен точный удар с помощью артиллерии и FPV-дронов, в результате чего позиция ВСУ была уничтожена.

Ранее российские военные уничтожили танковое подразделение ВСУ в районе Русин Яра в ДНР, получив информацию от пленного украинского танкиста. Он рассказал о местонахождении украинской бронетехники, что помогло организовать удар. За день до этого был уничтожен целый танковый батальон ВСУ. Сначала российский FPV-дрон вывел из строя украинский танк, после чего российская пехота захватила танкиста и допросила его, передав полученные сведения командованию.

