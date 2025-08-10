Российские войска уничтожили опорный пункт с личным составом 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-центре «Южной» группировки войск.
«В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения „Южной“ группировки войск была вскрыта (и уничтожена — ред.) огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ „Эдельвейс“», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.
В пресс-центре уточнили, что огневая позиция и пехота противника были обнаружены операторами БПЛА на константиновском направлении, в районе населенного пункта Свято-Покровское. По данным военных, украинские бойцы вышли на открытую местность, что позволило обнаружить опорный пункт. Затем по нему был нанесен точный удар с помощью артиллерии и FPV-дронов, в результате чего позиция ВСУ была уничтожена.
Ранее российские военные уничтожили танковое подразделение ВСУ в районе Русин Яра в ДНР, получив информацию от пленного украинского танкиста. Он рассказал о местонахождении украинской бронетехники, что помогло организовать удар. За день до этого был уничтожен целый танковый батальон ВСУ. Сначала российский FPV-дрон вывел из строя украинский танк, после чего российская пехота захватила танкиста и допросила его, передав полученные сведения командованию.
