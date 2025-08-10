На Камчатке произошло новое землетрясение

У побережья Камчатки произошло новое землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в 158 километрах от Петропавловска-Камчатского.
«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 158 километров. Магнитуда: 5,0», — говорится в сообщении службы в telegram-канале. По данным источника, очаг землетрясения залегал на глубине 43,8 километра.
Ранее, 30 июля, в регионе произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Тогда подземные толчки ощущались и на северных Курилах. Также была объявлена угроза цунами и введен режим ЧС. В результате четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящий момент транспортное сообщение и работа порта восстановлены. 6 августа у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7, а 2 августа — два подземных толчка магнитудой 5,3 и 4,5 в районе Северо-Курильска.
