Путин обсудил с Жапаровым предстоящую встречу с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Киргизии Садыром Жапаровым предстоящую встречу с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову о планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске», — говорится в telegram-канале Кремля. Кроме этого, российский лидер доложил своему коллеге о результатах встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.
Жапаров, в свою очередь, положительно оценил развитие российско-американского диалога и усилия по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Кроме этого, лидеры обсудили ключевые вопросы торгово-экономического взаимодействия и сотрудничества в интеграционных объединениях, в том числе в ОДКБ, председательство в которой в этом году принадлежит Кыргызской Республике.
Ранее Владимир Путин провел аналогичный телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого также проинформировал его о ходе диалога с США по украинскому вопросу и результатах встречи со Стивеном Уиткоффом. Тогда лидеры обсудили развитие двусторонних экономических связей и подготовку к предстоящим встречам на высшем уровне.
