10 августа 2025

Посчитана сумма, на которую можно нормально прожить в России

ВШЭ: чтобы нормально прожить в России месяц, нужно 250 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Для нормальной жизни россиянам нужно 250 тысяч в месяц, а обеспеченной - вдвое больше
Чтобы нормально жить в России, на одного члена семьи в месяц нужно порядка 250 тысяч рублей. Так считают высокодоходные россияне. Об этом сообщают эксперты НИУ «Высшая школа экономики».

«Порядка 250 тысяч рублей необходимо на одного члена семьи в месяц для обеспечения нормальной жизни в представлении состоятельных россиян. А чтобы чувствовать себя обеспеченным — в два раза больше — 500 тысяч рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на исследования НИУ ВШЭ.

Для состоятельных россиян основными показателями высокого статуса считаются недвижимость, дорогие автомобили и поездки на отдых за границу. Наиболее привычным способом сохранения средств у них остаются сбережения.

Ранее, согласно исследованию сервиса SuperJob, россияне в среднем хотели бы зарабатывать 257 тысяч рублей в месяц для ощущения счастья, причем запросы мужчин и женщин различаются: 280 и 235 тысяч рублей соответственно. Отмечалось, что желаемый доход растет вместе с фактическим заработком и уровнем образования, а за последние 10 лет средняя сумма увеличилась на 47%.

