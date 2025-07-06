РБК: россиянам для «нормальной жизни» нужно 80 тысяч рублей

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Около 14% россиян готовы жить на сумму менее 30 тысяч рублей в месяц
Около 14% россиян готовы жить на сумму менее 30 тысяч рублей в месяц Фото:

Для комфортной жизни россиянам необходима зарплата в размере 81 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщается в выпуске «Барометра экономического поведения домохозяйств в России» от НИУ ВШЭ

«Средний размер дохода, достаточного для „нормальной“ жизни, составил ?81 тыс, что на 14% больше показателя осени 2023 года (?70,8 тыс.)», — передает РБК результаты опроса. Там добавили, что около трети опрошенных считают, что для нормальной жизни необходим ежемесячный доход в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей.

Четверть респондентов называют приемлемой суммой от 70 до 100 тысяч рублей. Только 14% готовы жить на сумму менее 30 тысяч рублей в месяц, а 6% считают достаточным доход от 150 тысяч рублей и выше. Опрос был проведен осенью 2024 года; участникам задавали вопрос о необходимой сумме на одного члена семьи для обеспечения нормального уровня жизни. Больше всего за последний год выросли представления о «нормальном» доходе среди жителей Уральского и Южного федеральных округов, семей с детьми и обеспеченных домохозяйств. 

Ранее стало известно, что средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае составляет 63,6 тыс. рублей, тогда как по России — 75,5 тыс. рублей. В регионе зафиксировано снижение числа вакансий на 25% — до 18,1 тыс., при этом активность соискателей выросла на 30%: создано и обновлено 90,6 тыс. резюме, передает RT.

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Для комфортной жизни россиянам необходима зарплата в размере 81 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщается в выпуске «Барометра экономического поведения домохозяйств в России» от НИУ ВШЭ «Средний размер дохода, достаточного для „нормальной“ жизни, составил ?81 тыс, что на 14% больше показателя осени 2023 года (?70,8 тыс.)», — передает РБК результаты опроса. Там добавили, что около трети опрошенных считают, что для нормальной жизни необходим ежемесячный доход в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей. Четверть респондентов называют приемлемой суммой от 70 до 100 тысяч рублей. Только 14% готовы жить на сумму менее 30 тысяч рублей в месяц, а 6% считают достаточным доход от 150 тысяч рублей и выше. Опрос был проведен осенью 2024 года; участникам задавали вопрос о необходимой сумме на одного члена семьи для обеспечения нормального уровня жизни. Больше всего за последний год выросли представления о «нормальном» доходе среди жителей Уральского и Южного федеральных округов, семей с детьми и обеспеченных домохозяйств.  Ранее стало известно, что средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае составляет 63,6 тыс. рублей, тогда как по России — 75,5 тыс. рублей. В регионе зафиксировано снижение числа вакансий на 25% — до 18,1 тыс., при этом активность соискателей выросла на 30%: создано и обновлено 90,6 тыс. резюме, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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