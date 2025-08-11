В Анкаре произошло землетрясение

В столице Турции Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Подземные толчки были зафиксированы в районе Этимесгут на глубине почти пяти километров.
По информации AFAD, эпицентр землетрясения находился на глубине 4,68 километра. Сила сейсмического события ощущалась в жилых домах района Чанкая, недалеко от здания государственного телевидения.
Ранее в турецкой провинции Балыкесир было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,1. В административном центре провинции произошло полное обрушение одного из жилых зданий. Сейсмические толчки ощутили жители ряда соседних городов, включая Бурсу, Ялову и Стамбул. По предварительным данным, в результате подземных толчков имеются пострадавшие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.