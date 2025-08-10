Бесы, депрессия и диагноз: три жуткие истории про матерей, убивших детей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге за последние четыре года произошло три резонансных случая, когда матери из, казалось бы, благополучных и обеспеченных семей расправились со своими детьми. Жертвами стали семеро малышей и подростков. Двое из матерей после убийств покончили с собой. URA.RU вспоминает эти жуткие истории, потрясшие не только Урал, но и всю страну.
Бесы
В декабре 2022 года Анастасия отправила своей племяннице в Ижевск смс, в которой сообщила, что убила троих своих детей. Девушка подняла на ноги полицию. Когда квартиру в центре Екатеринбурга вскрыли, предстала страшная картина: мальчики 15 и 10 лет и их пятимесячная сестренка лежали бездыханными. Рядом находилась мать. На первый взгляд она тоже показалась мертвой, но Анастасия вдруг заговорила. Она заявила, что задушила детей, потому что в них вселились бесы.
Свои мотивы Анастасия описала в двух записках, которые вошли в материалы дела. «Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил Змей-искуситель. Весь город наполнен бесами. Начался Апокалипсис», — писала женщина. Сама она тоже собиралась умереть, потому что в нее «вселился полуденный бес и иссушил». Винила женщина и мужа, называя «дьяволом во плоти» и уверяя, что в него «водворился Сатана, упавший с небес».
Новость о тройном убийстве детей собственной матерью шокировала страну. Семья Анастасии была полной и казалась благополучной. Дети занимались спортом, были хорошо одеты, родители возили их на машине. Муж в прошлом сотрудник челябинских правоохранительных органов, мама Анастасии — монахиня. Звучала версия, что у Анастасии мог помутиться рассудок на религиозной почве, но она не нашла подтверждения. СМИ писали, что экспертиза показала наличие наркотиков в крови женщины, которые способны вызывать паранойю и кошмарные галлюцинации. Также не исключалась послеродовая депрессия, которая могла начаться после рождения дочери.
Экспертизы показали, что женщина психически больна и не отдавала отчета своим действиям на момент убийства. В 2024-м она предстала перед судом, который освободил ее от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение. Она проходит его в Казани.
Болезнь
Наталию нашли мертвой в марте 2023 года под окнами дома на улице Технической, она покончила с собой. При себе у женщины была предсмертная записка, в которой не раскрывались причины, но содержалась другая страшная информация: мать сообщала, что тела ее детей находятся в доме на улице Леваневского. Там действительно нашли двух мертвых мальчиков: братьев 5 и 8 лет. Одного мать задушила, второго утопила в ванной.
Эта семья, как и в предыдущей истории, тоже была полной и считалась благополучной. Родители и дети не состояли ни на каких учетах, глава семейства работал в РЖД. Мужчина своими руками построил дом, в котором они жили.
Выяснилось, что женщина имела психический диагноз и состояла на учете у специалистов. Внешне ее болезнь никак не проявлялась, и непонятно, что именно спровоцировало страшный поступок.
У Наталии остался третий ребенок — 18-летняя дочь. Девушку забрали в семью родственники.
Депрессия
Екатеринбурженка Л., ее 9-летний сын и 3-летняя дочь были найдены мертвыми 10 августа 2025 года. Дети были зарезаны матерью, сама она потом свела счеты с жизнью. Женщина оставила предсмертную записку своей матери — бабушке детей. В ней она не указала причины своего дикого поступка, дав лишь финансовые распоряжения.
В отличие от предыдущих историй, Л. воспитывала сына и дочь одна, женщине приходилось нелегко. Был ли у нее муж, состояли ли они в разводе и участвовал ли он в жизни семейства, пока неизвестно.
СМИ писали, что сын Л. страдал поведенческими расстройствами и якобы бывал неуправляемым. «Мальчик не контролировал себя, применял физическое насилие к матери, бабушке, а также тряс половым органом перед лицом младшей сестры», — сообщал telegram-канал Ural Mash.
В пресс-службе свердловского ГУМВД уточняли, что Л. страдала депрессией. Об этом, в свою очередь, силовикам сказала ее мама. Именно она забила тревогу, опасаясь, что в подавленном состоянии дочь «сможет наломать дров». Обстоятельства этой трагедии еще расследуются.
