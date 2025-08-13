Голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp* в России станут менее стабильными

Роскомнадзор принял дополнительные меры по защите от звонков мошенников в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Голосовые вызовы в указанных приложениях станут менее стабильными.
По данным РКН, голосовая связь в этих мессенджерах является излюбленным инструментом мошенников, которые часто представляются жертвам как сотрудники госорганов. Это связано с тем, что данные зарубежные мессенджеры практически не следуют российским законам, не идут на контакт и не борются с противоправной информацией и мошенничеством.
Кроме того, официальным лицам запретили использование данных мессенджеров. Использовать Telegram и WhatsApp* для личных целей не запрещается. В службе привели в пример коммуникацию органов власти и организаций с россиянами для оказания услуг.
*WhatsApp — принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.