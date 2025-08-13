Голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp* в России станут менее стабильными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
РКН вводит дополнительную защиту от мошенников для звонков в WhatsApp*
РКН вводит дополнительную защиту от мошенников для звонков в WhatsApp* Фото:
новость из сюжета
В России ограничили работу Telegram и WhatsApp*

Роскомнадзор принял дополнительные меры по защите от звонков мошенников в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Голосовые вызовы в указанных приложениях станут менее стабильными.

По данным РКН, голосовая связь в этих мессенджерах является излюбленным инструментом мошенников, которые часто представляются жертвам как сотрудники госорганов. Это связано с тем, что данные зарубежные мессенджеры практически не следуют российским законам, не идут на контакт и не борются с противоправной информацией и мошенничеством. 

Кроме того, официальным лицам запретили использование данных мессенджеров. Использовать Telegram и WhatsApp* для личных целей не запрещается. В службе привели в пример коммуникацию органов власти и организаций с россиянами для оказания услуг.

*WhatsApp — принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роскомнадзор принял дополнительные меры по защите от звонков мошенников в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Голосовые вызовы в указанных приложениях станут менее стабильными. По данным РКН, голосовая связь в этих мессенджерах является излюбленным инструментом мошенников, которые часто представляются жертвам как сотрудники госорганов. Это связано с тем, что данные зарубежные мессенджеры практически не следуют российским законам, не идут на контакт и не борются с противоправной информацией и мошенничеством.  Кроме того, официальным лицам запретили использование данных мессенджеров. Использовать Telegram и WhatsApp* для личных целей не запрещается. В службе привели в пример коммуникацию органов власти и организаций с россиянами для оказания услуг. *WhatsApp — принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...