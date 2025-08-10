10 августа 2025

Челябинского военного, скрывавшегося после убийства жены, отправили в СИЗО

Клипарт "правосудие". Москва , сизо, бандит, бандитизм, тюрьма, задержанный, правосудие, суд, наручники, задержание
Сергей Москаленко отправлен в СИЗО

Жителя челябинского района Чурилово, проходящего службу по контракту, Сергея Москаленко, который несколько дней скрывался после убийства жены, отправили в СИЗО почти на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда.

«Военным судом подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 27 суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Заседание прошло в закрытом режиме.

Решение в законную силу не вступило. Его можно обжаловать в Центральный окружной военный суд.

Москаленко был объявлен в розыск 6 июля. Его подозревали в убийстве жены. Несколько дней он скрывался. Задержать его смогли 8 августа.

