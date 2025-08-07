07 августа 2025

Подозреваемого в убийстве жены челябинца задержали

Жителя челябинского района Чурилово Сергея Москаленко, подозреваемого в убийстве жены, задержали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными городского управления МВД России при проверке полученной информации подозреваемый был задержан в Тракторозаводском районе Челябинска. Сейчас с ним проводятся процессуальные действия», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города.

Москаленко был объявлен в розыск 6 августа. Предварительно, он убил жену и скрылся. Для его поимки провели спецоперацию на дорогах: полицейские осматривали все проезжающие автомобили. На розыск подозреваемого был ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Челябинска и всех правоохранительных органов региона.

