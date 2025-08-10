10 августа 2025

Дело экс-начальника пермской колонии № 37 Асламова повторно рассмотрят в суде

Экс-начальника ИК-37 Илью Асламова обвиняют в получении взятки
Экс-начальника ИК-37 Илью Асламова обвиняют в получении взятки

Уголовное дело бывшего начальника колонии № 37 Ильи Асламова повторно поступило в Чусовской городской суд. Информация об этом размещена в картотеке судебной инстанции.

«Материалы дела поступили в суд. Заседание назначено на 21 августа», — говорится в карточке дела. Это повторное рассмотрение, ранее суд вернул материалы дела в прокуратуру, а оттуда в управление СКР Прикамья из-за нарушений. Дело будет рассмотрено с участием присяжных.

Илья Асламов обвиняется в том, что получил взятку в крупном размере. Следствие считает, что деньги ему передал осужденный Руслан Алиев, а посредником выступил бизнесмен Олег Попов. Асламов и Попов вины не признают, они же указали на то, что их следователь Ренат Кильдебаев допустил ряд нарушений в деле. Именно из-за этого в первый раз дело не рассмотрели, а направили обратно.

