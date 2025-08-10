10 августа 2025

Родные объявили награду за видео ДТП с участием «охотника на байкеров» в Екатеринбурге

Байкеры устроят концерт, чтобы собрать деньги для жертвы аварии в Екатеринбурге
Авария произошла 1 августа на Пермском тракте
Авария произошла 1 августа на Пермском тракте

В Екатеринбурге родственники байкера Надежды Гугумберидзе, которая пострадала в аварии с "охотником на мотоциклистов" Александром Громом, объявили награду за видео с моментом ДТП. Об этом URA.RU рассказал друг девушки.

"За любое видео, где видно аварию, родные готовы заплатить 100 тысяч рублей. Мотосообщество тоже придумало, как поддержать Надежду", — сказал собеседник агентства.

По его словам, байкеры хотят провести благотворительный концерт. Собранные деньги пойдут на лечение Гугумберидзе. "Ожидается, что приедут байкеры из многих регионов России", — отметил он.

Авария, в которой пострадала Гугумберидзе, произошла утром 1 августа. По предварительным данным, Гром выехал на встречку и врезался в мотоцикл. Байк отбросило в отбойник. Женщина получила черепно-мозговую травму и открытый перелом голени. Ее госпитализировали в 36-ю больницу. Она в тяжелом состоянии.

Знакомый Надежды (тоже байкер) ранее говорил URA.RU, что Гром якобы испытывает ненависть к мотоциклистам. Его даже называют охотником за ними. Месяц назад мужчина уже сбивал байкера под Первоуральском. Силовики возбудили на него уголовное дело.

