Родные объявили награду за видео ДТП с участием «охотника на байкеров» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге родственники байкера Надежды Гугумберидзе, которая пострадала в аварии с "охотником на мотоциклистов" Александром Громом, объявили награду за видео с моментом ДТП. Об этом URA.RU рассказал друг девушки.
"За любое видео, где видно аварию, родные готовы заплатить 100 тысяч рублей. Мотосообщество тоже придумало, как поддержать Надежду", — сказал собеседник агентства.
По его словам, байкеры хотят провести благотворительный концерт. Собранные деньги пойдут на лечение Гугумберидзе. "Ожидается, что приедут байкеры из многих регионов России", — отметил он.
Авария, в которой пострадала Гугумберидзе, произошла утром 1 августа. По предварительным данным, Гром выехал на встречку и врезался в мотоцикл. Байк отбросило в отбойник. Женщина получила черепно-мозговую травму и открытый перелом голени. Ее госпитализировали в 36-ю больницу. Она в тяжелом состоянии.
Знакомый Надежды (тоже байкер) ранее говорил URA.RU, что Гром якобы испытывает ненависть к мотоциклистам. Его даже называют охотником за ними. Месяц назад мужчина уже сбивал байкера под Первоуральском. Силовики возбудили на него уголовное дело.
