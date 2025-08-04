Охотник на байкеров, сбивший мотоциклистку под Екатеринбургом, попал под уголовное дело

В Екатеринбурге на Александра Грома, сбившего байкершу Надежду Гугумберидзе возле стелы «Европа — Азия», завели уголовное дело по первой части статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.
«Пострадавшей молодой женщине врачи оказывают необходимую медпомощь, всеми имеющимися возможностями борются за ее жизнь, устанавливается точная степень тяжести полученных в аварии травм. По факту данного ДТП главным следственным управлением ГУ МВД области возбуждено и расследуется уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ», — пояснил полковник Горелых.
Авария, в которой пострадала Гугумберидзе, произошла утром 1 августа. Водитель иномарки выехал на встречку и врезался в мотоцикл. Байк отбросило в отбойник. Женщина получила черепно-мозговую травму и открытый перелом голени. Ее госпитализировали в 36-ю больницу. Она в тяжелом состоянии. Мотосообщество поддержало Гугумберидзе, устроив сходку на своей традиционной для встреч площадке — возле ККТ «Космос».
Знакомый Надежды (тоже байкер) ранее говорил URA.RU, что Гром якобы испытывает ненависть к мотоциклистам. Его даже называют охотником за ними. Месяц назад мужчина уже сбивал байкера под Первоуральском.
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