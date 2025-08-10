10 августа 2025

Жители ХМАО не могут вылететь домой из аэропорта Сочи

Пассажиры, направляющиеся из Сочи в Нижневартовск и Сургут, прибудут в Югру позже запланированного времени. Рейсы авиакомпании «Икар» задерживаются, следует из информации на табло сочинского аэропорта.

«Рейс ЕО-515 Сочи — Нижневартовск перенесен с 11 августа 22:55 на 12 августа 03:25», — указано в сообщении аэропорта. Утренний рейс ЕО-513 в Сургут, назначенный на 10:40, перенесен на 14:30.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени почти на шесть часов отложен вылет рейса до Белоярского в ХМАО

Также наблюдаются задержки рейсов в других российских аэропортах. Так, в сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова задержаны 19 рейсов. Среди городов — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Нижнекамск. Также 24 рейса задерживаются на прилет. Среди направлений — Стамбул, Тюмень, Красноярск, Новосибирск, Саратов, Нижний Новгород.

