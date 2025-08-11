Врачей, погубивших новорожденного в Калининграде, отправили в колонию

Врачам из Калининграда Елене Белой и Элине Сушкевич вынесен приговор за убийство младенца. Одна из подсудимых приговорена к 9 годам колонии, а вторая к 9,5. Информация поступила из зала суда.
«Суд приговорил врачей из Калининграда Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 года колонии за убийство младенца», — указано в материале ТАСС. Ранее Президиум Верховного суда постановлял пересмотреть дело калининградских врачей.
В сентябре 2022 года московский областной суд приговаривал их к 9 и 9,6 годам колонии общего режима. Врачей признали в убийстве недоношенного ребенка, который весил 700 граммов. По версии Следственного комитета РФ, медики поспособствовали смерти малыша. Так, реаниматолог Сушкевич ввела младенцу сульфат магния дозой 10 миллилитров, от чего он и умер.
