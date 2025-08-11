Трамп загорелся желанием устроить встречу Путина и Зеленского

Трамп намерен инициировать переговоры Путина и Зеленского
Присутствие Трампа на переговорах Путина и Зеленского, по его словам, будет зависеть от ситуации
Присутствие Трампа на переговорах Путина и Зеленского, по его словам, будет зависеть от ситуации Фото:
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении инициировать переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он отметил при этом, что его участие во встрече будет определяться актуальной потребностью.

Заявление Трампа прозвучало во время пресс-конференции в Белом Доме. Трансляция велась в эфире телеканала FoxNews.

Во время встречи с журналистами Трамп заявил, что  его запланированная встреча с президентом России Владимиром Путиным носит преимущественно ознакомительный характер.

Трамп так же заявил о своем намерении «поехать в Россию» для переговоров с Владимиром Путиным. Предполагается, что бывший президент США мог допустить оговорку, поскольку встреча между ним и российским лидером Владимиром Путиным была запланирована на 15 августа на территории Аляски.

