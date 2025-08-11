Трамп загорелся желанием устроить встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении инициировать переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он отметил при этом, что его участие во встрече будет определяться актуальной потребностью.
Заявление Трампа прозвучало во время пресс-конференции в Белом Доме. Трансляция велась в эфире телеканала FoxNews.
Во время встречи с журналистами Трамп заявил, что его запланированная встреча с президентом России Владимиром Путиным носит преимущественно ознакомительный характер.
Трамп так же заявил о своем намерении «поехать в Россию» для переговоров с Владимиром Путиным. Предполагается, что бывший президент США мог допустить оговорку, поскольку встреча между ним и российским лидером Владимиром Путиным была запланирована на 15 августа на территории Аляски.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.