Президент США Дональд Трамп назвал тупым вопрос про то, сможет ли Украина победить Россию. Он аргументировал свое заявление тем, что Россия победила Гитлера и Наполеона, в связи с чем он не верит в победу Украины. Об этом лидер Штатов заявил в эфире американского телеканала.
«Может ли Украина победить Россию, какой тупой вопрос. Россия — огромная страна!», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News. Он также отметил, что Россия победила Гитлера и Наполеона, поэтому Украина победит ее не сможет.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что попытается на встрече на Аляске убедить президента РФ Владимира Путина прекратить конфликт на Украине. Помимо этого, лидер штатов рассчитывает на конструктивный диалог с российским лидером.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.