«Россия победила Гитлера и Наполеона»: Трамп жестко ответил на вопрос о возможной победе Украины. Видео

Трамп: вопрос про то, сможет ли Украина победить Россию тупой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия ведет много войн, она победила Гитлера и Наполеона, заявил Трамп
Россия ведет много войн, она победила Гитлера и Наполеона, заявил Трамп Фото:

Президент США Дональд Трамп назвал тупым вопрос про то, сможет ли Украина победить Россию. Он аргументировал свое заявление тем, что Россия победила Гитлера и Наполеона, в связи с чем он не верит в победу Украины. Об этом лидер Штатов заявил в эфире американского телеканала.

«Может ли Украина победить Россию, какой тупой вопрос. Россия — огромная страна!», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News. Он также отметил, что Россия победила Гитлера и Наполеона, поэтому Украина победит ее не сможет.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что попытается на встрече на Аляске убедить президента РФ Владимира Путина прекратить конфликт на Украине. Помимо этого, лидер штатов рассчитывает на конструктивный диалог с российским лидером.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп назвал тупым вопрос про то, сможет ли Украина победить Россию. Он аргументировал свое заявление тем, что Россия победила Гитлера и Наполеона, в связи с чем он не верит в победу Украины. Об этом лидер Штатов заявил в эфире американского телеканала. «Может ли Украина победить Россию, какой тупой вопрос. Россия — огромная страна!», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News. Он также отметил, что Россия победила Гитлера и Наполеона, поэтому Украина победит ее не сможет. Ранее Дональд Трамп заявлял, что попытается на встрече на Аляске убедить президента РФ Владимира Путина прекратить конфликт на Украине. Помимо этого, лидер штатов рассчитывает на конструктивный диалог с российским лидером.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...