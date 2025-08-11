Трампу нужно две минуты, чтобы оценить перспективы сделки с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трампу понадобится две минуты на то, чтобы понять, возможно ли заключить сделку по Украине, заявил лидер Штатов
Трампу понадобится две минуты на то, чтобы понять, возможно ли заключить сделку по Украине, заявил лидер Штатов Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Президенту США Дональду Трампу хватит двух минут на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы понять, возможно ли заключить сделку по Украине. Об этом лидер штатов заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

«Мы проведем встречу с Владимиром Путиным, и по итогам этой встречи, возможно, в первую пару минут, я буду точно знать, возможна сделка или нет», — заявил Трамп. Его слова передает телеканал Fox News.

Встреча лидеров США и России пройдет 15 августа на Аляске. Ожидается, что детали переговоров будут раскрыты позднее. Это первая встреча Путина и Трампа после переизбрания последнего на должность президента Штатов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенту США Дональду Трампу хватит двух минут на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы понять, возможно ли заключить сделку по Украине. Об этом лидер штатов заявил во время пресс-конференции в Белом доме. «Мы проведем встречу с Владимиром Путиным, и по итогам этой встречи, возможно, в первую пару минут, я буду точно знать, возможна сделка или нет», — заявил Трамп. Его слова передает телеканал Fox News. Встреча лидеров США и России пройдет 15 августа на Аляске. Ожидается, что детали переговоров будут раскрыты позднее. Это первая встреча Путина и Трампа после переизбрания последнего на должность президента Штатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...