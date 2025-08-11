11 августа 2025

Вредно ли хрустеть пальцами - врач ответил на спорный вопрос

Врач Алексанян: хрустеть пальцами не вредно, но важно не делать это часто
Хруст пальцами не связан с артритом или разрушением суставов
Хруст пальцами не опасен для здоровья человека и не связан со стиранием хрящей. Об этом рассказал врач — травматолог-ортопед Марк Алексанян.

«Хруст — это результат схлопывания пузырьков газа в синовиальной жидкости (смазке суставов). Это не трение костей и не „стирание хрящей“. Наблюдения за любителями хрустеть пальцами не выявили связи с артритом или разрушением суставов», — сказал Алексанян в разговоре с aif.ru.

Травматолог подчеркнул, что резко и часто хрустеть пальцами нежелательно. Особое внимание следует обратить на случаи, когда хруст сопровождается болевыми ощущениями, появлением отека или ограничением подвижности суставов. Подобные симптомы могут свидетельствовать о наличии травматических повреждений, развитии артрозных изменений или воспалительных процессов. В таких ситуациях рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью, сказал Алексанян.

Ранее специалисты отмечали, что для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата важно контролировать вес, укреплять мышцы и выбирать удобные условия для работы и отдыха. По данным ортопедов, регулярные физические нагрузки и правильная организация рабочего места помогают снизить риск развития болей в спине и других проблем с суставами.

