Дела ВСУ плачевны, а линии боевого соприкосновения фактически не существует. Об этом заявил экс-начальник штаба «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Богдан Кротевич в открытом письме президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Населенные пункты Покровск и Мирноград находятся практически в окружении, а Константиновка — в полуокружении. Российские войска продолжают наступление в направлении Краматорска и Дружковки», — написал Кротевич и приложил к письму карту, иллюстрирующую текущее положение дел. Об этом сообщает RT.
Среди основных причин сложившейся ситуации он назвал неэффективное командование, раздробленность украинских подразделений по всему фронту, а также кумовство при распределении мобилизационных ресурсов. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признавал осложнение обстановки на трех участках фронта, включая Покровское направление.
*Азов — запрещенная в России террористическая организация
