11 августа 2025

Зеленскому пожаловались на катастрофу для ВСУ на фронте

Экс-начальник «Азова»* пожаловался Зеленскому на катастрофу для ВСУ на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
Для ВСУ сложилась критическая ситуация на Покровском направлении
Для ВСУ сложилась критическая ситуация на Покровском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дела ВСУ плачевны, а линии боевого соприкосновения фактически не существует. Об этом заявил экс-начальник штаба «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Богдан Кротевич в открытом письме президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Населенные пункты Покровск и Мирноград находятся практически в окружении, а Константиновка — в полуокружении. Российские войска продолжают наступление в направлении Краматорска и Дружковки», — написал Кротевич и приложил к письму карту, иллюстрирующую текущее положение дел. Об этом сообщает RT.

Среди основных причин сложившейся ситуации он назвал неэффективное командование, раздробленность украинских подразделений по всему фронту, а также кумовство при распределении мобилизационных ресурсов. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признавал осложнение обстановки на трех участках фронта, включая Покровское направление.

*Азов — запрещенная в России террористическая организация

© Служба новостей «URA.RU»
