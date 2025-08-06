ВСУ экстренно сбегают вглубь фронта, спасаясь от российских солдат: карта СВО за 6 августа

ВСУ оставляют свои позиции в Новоселовке в Днепропетровской области

06 августа 2025 в 11:56 Размер текста - 17 +

По словам военкоров, наиболее тяжелое положение у ВСУ сейчас в районе Торецка Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска начали отступление из стратегически важного села Новоселовка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По их информации, потеря контроля над населенным пунктом может серьезно осложнить логистику ВСУ на этом участке фронта. Одновременно с этим российские войска продолжают наступление в Сумской области — там идут бои за Юнаковку. На харьковском направлении зафиксировано продвижение в районе Липцов, а на донецком — взяты под контроль Январское и восточные окраины Мирнограда. Особенно напряженная обстановка сохраняется в Часовом Яре и под Соледаром, где противник пытается контратаковать. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Сумское направление НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ После удара дрона ВСУ по курскому предприятию был ранен человек: новые подробности ночной атаки Российские войска продолжают наступление в районе Юнаковки в Сумской области. В этом населенном пункте ВСУ пытаются оказывать упорное сопротивление, но безуспешно. По данным telegram-канала WarGonzo, на линии Кондратовка–Юнаковка число контратак ВСУ заметно снизилось. Харьковское направление Российские войска заметно продвинулись в районе Липцов Харьковской области и продолжают бои за Волчанск. На купянском направлении наиболее напряженная обстановка сохраняется в районе Московки. По данным telegram-канала «Два Майора», за сутки российские силы нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Лозовой, в результате чего в городе произошли крупные пожары. Однако официально этому подтверждения нет. 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Украинские войска начали отступление из стратегически важного села Новоселовка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По их информации, потеря контроля над населенным пунктом может серьезно осложнить логистику ВСУ на этом участке фронта. Одновременно с этим российские войска продолжают наступление в Сумской области — там идут бои за Юнаковку. На харьковском направлении зафиксировано продвижение в районе Липцов, а на донецком — взяты под контроль Январское и восточные окраины Мирнограда. Особенно напряженная обстановка сохраняется в Часовом Яре и под Соледаром, где противник пытается контратаковать. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU. Сумское направление Российские войска продолжают наступление в районе Юнаковки в Сумской области. В этом населенном пункте ВСУ пытаются оказывать упорное сопротивление, но безуспешно. По данным telegram-канала WarGonzo, на линии Кондратовка–Юнаковка число контратак ВСУ заметно снизилось. Харьковское направление Российские войска заметно продвинулись в районе Липцов Харьковской области и продолжают бои за Волчанск. На купянском направлении наиболее напряженная обстановка сохраняется в районе Московки. По данным telegram-канала «Два Майора», за сутки российские силы нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Лозовой, в результате чего в городе произошли крупные пожары. Однако официально этому подтверждения нет. Донецкое направление Северское направление В Минобороны России сообщили, что боец с позывным Туча проявил высокий профессионализм при штурме опорного пункта под Соледаром. Совместно с небольшой группой десантников ему удалось скрытно занять вражескую позицию, установить минные заграждения и отразить несколько атак противника. После этого российским военнослужащим удалось вывести из строя диверсионную группу противника, вынудив ее сдаться. Константиновское направление На константиновском направлении российские войска расширили зону контроля севернее Дзержинска (Торецка) и начали наступление в сторону Русина Яра. По данным telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в этом районе у ВСУ тяжелое положение: российская армия последовательно берет под контроль населенные пункты, сокращая возможности для снабжения противника, особенно по направлениям Белая Гора — Александро-Шультино и Яблоновка — Александро-Калиново. По словам военкоров, восстановление контроля над этими районами может осложнить логистику ВСУ в Торецкой агломерации. Часовояровское направление ВСУ предпринимают попытки контратак в районе Часова Яра. Однако российские войска удерживают позиции на западных рубежах города и продолжают наступление на Северск. Покровское направление На покровском направлении российские войска продвинулись в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и Попова Яра. Также они закрепились на восточных окраинах Мирнограда. Вблизи Красного Лимана и Родинского идут столкновения, сообщается о возможном окружении подразделений ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища и продвижении российских сил в сторону Нелеповки. Южнодонецкое направление На южнодонецком направлении продолжаются бои в районе села Искра. Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Январское. Обстановка в Днепропетровской области также складывается не в пользу ВСУ. По информации российских силовых структур, украинские военные покидают Новоселовку и отходят вглубь региона. Этот населенный пункт является важным логистическим узлом, контроль над которым имеет стратегическое значение для снабжения и переброски техники украинских подразделений. Запорожское направление В районе Нестерянки Запорожской области продолжаются позиционные бои. По данным telegram-канала Readovka, подразделения ВС РФ закрепились в третьем микрорайоне Степногорска и взяли под контроль село Плавни. Украинская сторона перебрасывает пехоту, пытаясь вытеснить российские силы из южных многоэтажек города. Херсонское направление По данным telegram-канала «От Мариуполя до Карпат», артиллерия 18-й армии группировки «Днепр» ведет интенсивные обстрелы на херсонском направлении. Украинские войска пытаются высаживаться малыми группами в районе Антоновки, однако несут потери. На подконтрольном ВСУ берегу в районе Антоновки российская артиллерия ежедневно наносит удары по позициям противника для удержания обороны. Отмечается снижение активности украинских мобильных групп на востоке города. В Херсоне дистанционно минируются ключевые улицы и транспортные узлы, ожидается полная остановка движения, включая эвакуацию.