Ямальская авиакомпания поможет жителям вернуться с летних каникул

Из Тюмени в Салехард и обратно ввели дополнительные рейсы, сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал». Рейсы вводятся 23 и 26 августа, так как направление пользуется повышенным спросом, особенно в период отпусков.
«Авиакомпания „Ямал“ вводит дополнительные авиарейсы из Тюмени в Салехард на 23 и 26 августа. Самолет из Тюмени отправится в 15:20, обратный вылет из Салехарда в Тюмень в 18:20», — сообщает пресс-служба ямальской авиакомпании в официальном telegram-канале.
Вся информация о времени вылета указана в билетах. Рейсы субсидированные, для ямальцев билеты доступны со скидкой.
