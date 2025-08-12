ПВО уничтожила 25 украинских дронов над Ростовским и Ставропольским регионами

Системы ПВО за ночь с 11 на 12 августа перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников на юге России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 23:50 до 03:40 мск дежурными средствами ПВО нейтрализованы 22 воздушные цели над Ростовской областью и 3 — над Ставропольским краем», — говорится в сводке военного ведомства.
Атака совпала с подготовкой к переговорам России и Украины на Аляске. Также вчера ведомство минобороны отчиталось о двадцати сбитых беспилотниках над территориями Калужской и Брянской областей, акваторией Черного моря и над Московским регионом.
Ростовская область и Ставропольский край — приграничные, а в Ростове-на-Дону расположены ключевые военные объекты. Ранее URA.RU подробнее сообщало о ситуации в Миллеровском районе Ростовской области.
