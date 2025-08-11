Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
00:38
США перекроют небо над Анкориджем в день визита Путина на Аляску
00:37
На выплаты детям российских пленных направят более 9 млрд рублей
00:08
В Челябинске ищут девочку, которой нужна помощь врачей. Фото
Редактору URA.RU Аллаярову продлили самую жесткую меру пресечения, несмотря на отсутствие доказательств
00:07
В Кургане появятся новые детские качели и игровые комплексы. Скрин
11 августа 2025
23:58
В Госдуме предложили блокировать матерные посты в интернете
23:57
Хуснуллин: в России почти перестала существовать рыночная ипотека
Трамп назвал свою конечную цель в украинском конфликте: главное об СВО за 11 августа
23:56
ЕС объявил о санкциях на фоне подготовки встречи Путина и Трампа
23:52
Трамп сдвинул дедлайн по пошлинам для Китая до конца осени
23:51
В Тюмени полыхает частный жилой дом. Видео
Трамп «почти поехал в Россию» в четвертый раз: когда и зачем он посещал РФ раньше
23:45
Захарова жестко прошлась по Украине, назвав ее правительство «оскотинившимся быдлом»
1
23:43
В Екатеринбурге сбили пешехода, за ним приехала реанимация. Видео
23:40
Экс-главу «Газпром трансгаз Махачкала» обвинили в особо крупном мошенничестве
«Аляска наша?»: оговорка Трампа про Россию взбудоражила блогеров и журналистов
23:39
Мощный ливень спровоцировал наводнение и оползни в Японии. Видео
23:30
Юрист подсказала, как заставить безработного родителя платить алименты
23:25
Кимаковский: ВС России взяли в клещи ВСУ под Донецком
В России снизили риски покупки квартир с маткапиталом
23:23
В Тюмени из окна многоэтажки выпал годовалый ребенок. Фото
23:21
Стало известно, что будет с ценами на нефть после встречи Путина и Трампа
23:19
После солнечных дней Пермь ждут дожди и туманы
О чем договорились Армения и Азербайджан: текст исторического документа о мире
23:18
Вредно ли хрустеть пальцами - врач ответил на спорный вопрос
23:12
Русский язык на Украине хотят лишить защиты
23:06
Девять лет на скамейке запасных: девушка Роналду получила заветное предложение от футболиста
Трамп поставил на место Зеленского, назвал свою конечную цель: чего Трамп ждет от встречи с Путиным
22:56
Стало известно число украинцев, выбравших мирную сделку с Россией
1
22:56
Охранник детсада в Златоусте удивил родителей, сыграв на фортепиано. Видео
22:50
Экс-гендиректора дагестанской «дочки» Газпрома арестовали
США боятся поражения от России и Китая
22:50
Генерал Попов: ВСУ могли запустить дроны по Нижнему Новгороду и Рязани из России
22:44
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Тульской области
1
22:44
Под Тюменью скопилась огромная пробка
У России появился спецпредставитель по договору с Беларусью: чем займется дипломат, в чем суть договора
22:40
Свердловчане массово жалуются на сбои в работе WhatsApp*
2
22:36
Хаматова и Машкова готовятся выступить в Варшаве: сколько стоят билеты
22:28
Мизулина навестила знаменитого медведя Тошу в Пермском зоопарке. Видео
Путин проверил, на что способна новая элита с опытом на СВО
22:27
Как хранить яблоки: правила, которые нужно знать всем садоводам
22:25
В России ощутимо подорожал кофе
22:21
Над Самаркой и Оренбургской областями сбили дроны ВСУ
Трамп вынужден торопиться с переговорами с Путиным
22:21
Венгрия встала на защиту саммита Путина и Трампа
1
22:13
Свердловским мэрам озвучили разные KPI по выборам губернатора
1
22:11
Трампу нужно две минуты, чтобы оценить перспективы сделки с Путиным
Армения и Азербайджан отказались от территориальных претензий друг к другу: история конфликта
22:07
Трамп не подтвердил приезд Зеленского на встречу с Путиным
22:03
Жители Кургана вторые сутки без интернета из-за атаки хакеров
21:57
Взрыв прогремел на заводе в Пенсильвании, есть пострадавшие. Видео
У Гузеевой новые проблемы: на телеведущую подала в суд мать погибшего участника СВО из Швейцарии
21:41
Mash: Борис Щербаков попал в больницу
2
21:40
Минобороны РФ подтвердило прорыв российских военных в Сумскую область
21:39
Свердловская оппозиция мечтает отправить в Совфед врача, гимнаста и участника СВО
2
Пашинян признал роль России в Закавказье, несмотря на договор с Трампом и Алиевым
21:36
На тюменских муниципальных выборах несколько округов остались с единственным кандидатом в депутаты
1
21:29
Полиция задержала хулиганов, издевавшихся над ребенком-аутистом в Челябинске и избивших его защитника
21:24
«Россия победила Гитлера и Наполеона»: Трамп жестко ответил на вопрос о возможной победе Украины. Видео
2
До встречи Путина и Трампа осталось 4 дня: последние новости об историческом саммите
21:20
Сафари-парк и взлетная полоса: что будет в новых туристических комплексах, которые построят в Тюмени
21:18
Календарь грибника: какие грибы можно собирать в августе
21:08
Моди заявил Зеленскому о необходимости урегулирования конфликта на Украине
Калининградским врачам, убившим младенца, вынесли окончательный вердикт: итоги скандального дела
21:07
Мигрантов не хотят брать на работу курьерами в Санкт-Петербурге
21:05
В Пермском крае бизнесмен поплатился за дачу взятки сотруднику УФСБ
21:01
Льготы для многодетных семей: что положено родителям в 2025 году
Депрессия как причина детоубийства: почему матери идут на отчаянный шаг и как им помочь
21:01
Задержание замглавы Салехарда и приговор за сгоревший вертолет: события 11 августа в ЯНАО
21:00
Трамп загорелся желанием устроить встречу Путина и Зеленского
21:00
Дом с виноградом и успехи региона на федеральном канале: главное в Кургане за 11 августа
Руководил войсками в Сирии и стал командующим «Севера»: что известно о возможном новом главе ЛенВО Никифорове
20:58
Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности употребления медвежатины
20:57
Умер экс-посол по особым поручениям Урнов
20:53
Трамп заявил о «предварительной» встрече с Путиным
20:52
Трамп раскрыл, в чем попытается убедить Путина в пятницу
20:48
Дорогой лимонад, жара и «Иванушки»: как прошел летний фестиваль в Сургуте. Фото, видео
20:48
Третий мост, путепровод на Карпинского и новая трасса: как будут выглядеть ключевые дороги Перми. Фотогалерея
20:47
В новый пермский зоопарк требуются сотрудники
20:45
Герои среди нас: кто из челябинских политиков стал наставником бойцов СВО. Фото
20:43
Новый созыв Госдумы на четверть заполнят участниками СВО. Инсайд
1
20:39
Трамп вводит в Вашингтон войска национальной гвардии
20:38
Российским семьям хотят отдать места в детсадах раньше мигрантов
1
20:36
Зеленский позвонит Трампу перед его встречей с Путиным
20:35
В монастырь Сургута привезли мощи святой блаженной Матроны
20:31
Свердловские власти переводят врачей и их семьи на новый мессенджер
2
20:30
Лавров с коллегой из Армении обсудил контакты Пашиняна, Трампа и Алиева
20:30
Пермский экс-чиновник получил статусный пост в структуре, созданной племянником Путина
20:26
Задержанный заммэра Салехарда Токарчук находится в ИВС
20:23
В Тюмени заметили участника популярного телешоу. Фото
20:23
Ереван и Баку распустили Минскую группу
20:20
Мэрия Сургута добилась выселения экс-главной коммунальщицы из служебной квартиры
20:18
Ереван и Баку просят ОБСЕ распустить Минскую группу
20:16
Трамп заявил, что собирается «ехать в Россию». Видео
3
20:15
Сотрудника службы безопасности аэропорта наказали за сожженный подростками вертолет в Ноябрьске
20:12
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП пострадали дети из-за уснувшего водителя
1
20:09
В Госдуме предложили Минцифры разъяснить ситуацию с блокировкой звонков в мессенджерах
20:07
Задержанного в Санкт-Петербурге тюменца отправили в СИЗО
20:07
Россияне жалуются на поломки нейросети DeepSeek
1
20:05
В Свердловской области ожидаются сильные пожары
20:01
Родился на Украине, работал на телевидении: что известно о задержанном заммэра Салехарда Токарчуке
1
19:59
Ушел из жизни экс-посол МИД РФ Андрей Урнов
19:58
Крупный ландшафтный пожар тушат в Крыму. Видео
19:58
Трамп заявил, что в пятницу «едет в Россию»
19:55
В Коми перестал работать мобильный интернет
1
19:52
Избирком ХМАО снял с выборов кандидатов, скрывших судимости
19:49
Некоторые подростки смогут получить водительские права до совершеннолетия
19:44
«Есть шанс достичь мира»: Зеленский поговорил об СВО с принцем Саудовской Аравии
19:41
Пермячка, претендующая на звание «Мисс Екатеринбург», обратилась к подписчикам
19:41
Честный маршрут губернатора ЯНАО: где планируются остановки. Карта
19:38
Захарова обвинила Рютте в содействии «фашизации Европы»
1
19:33
Власти Нижневартовска проводят рейды по борьбе с уличной торговлей
19:31
В России выработали комплекс мер по защите интересов в мировом океане
19:30
Пермские бойцы прямо в зоне СВО смогут проголосовать на выборах губернатора
19:24
В Челябинской области разорилась дорожная фирма с миллиардными оборотами
19:23
Украинские дроны атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие
19:23
Ямальские учителя начали стажировку в Африке. Фото
1
19:20
Политолог Батюк: Европа долго не протянет
2
19:20
В зданиях бывших детских садов в Перми разместят школу искусств и музстудию
19:17
«Как самый обычный таксист»: депутат из Ноябрьска устраивает личные приемы на колесах. Фото
1
19:10
Россияне обзаведутся личными вещами Яна Топлеса, Саши Спилберг и других блогеров
1
19:07
Болезни домашних кошек: чем может заразиться любимец, не покидающий квартиру
19:04
Суд Армении признал незаконное задержание бизнесмена Карапетяна
1
19:01
Власти ХМАО раскрыли сроки начала отопительного сезона
19:01
В Тюмени могут организовать пляж на озере Алебашево, но есть проблема
19:00
Курганская история в движении: экскурсии на пожарную каланчу, «Царево городище», музеи и театры
19:00
Выборы в курганскую облдуму 2020 и 2025 годов: кандидатов стало больше, а избирателей — меньше
3
18:59
Мессенджер Telegram наказали за хранение запрещенного контента
18:59
Алкосеть челябинского миллиардера Студенникова перестала продавать водку жителям Кузбасса
18:58
В Курганской области представили нового начальника отделения полиции Еремкина. Фото
18:58
Писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море
1
18:53
Свердловский замгубернатора Ионин получил медаль за помощь ВС РФ
2
18:51
Жителям российского региона запретили снимать атаку дронов
18:48
Геологи из ХМАО избавляются от техники для ремонта нефтяных скважин
18:46
Туры в Северную Корею из Екатеринбурга набирают популярность
1
18:46
В падел можно поиграть бесплатно: екатеринбуржцам сделали подарок на День города. Видео
18:45
«Меняю платья на огурцы»: курганские модницы расхламляют гардероб с пользой
18:43
В Перми запустят бесплатный автобус от Кислотных дач до КамГЭС. Схема
18:42
Рейс Сочи — Курган прибудет позже назначенного времени
3
18:42
Кухарук встретился с югорскими бойцами СВО в Ростове-на-Дону
18:41
Паслер определился, кого отправит в Совфед после своей победы на выборах
2
18:36
В аэропорту Нижневартовска началась масштабная реконструкция
18:33
Баку и Ереван официально отказываются от территориальных претензий друг к другу
18:31
На «трассе смерти» под Тюменью пострадали трое детей. Фото
18:24
Шумков раскритиковал чиновников курганского округа за плохие дороги
6
18:21
Юрий Лоза обозвал Клаву Коку курицей
3
18:15
В Курганской области появится семейная мастерская
18:15
«Она его мама, а не жена»: уточнена личность ответчика в иске к Струкову и главе челябинского СК Колбасину
18:15
В курганском округе началась ротация заместителей главы Самохвалова. Инсайд
1
18:14
На Ямале соберутся патриоты и волонтеры со всего Урала
18:14
В Тюменской области временно отключат телевидение и радио
18:13
Пермякам рассказали, когда и где можно собирать ягоды
18:13
МИД Азербайджана впервые опубликовал текст мирного соглашения с Арменией
18:12
Пятикилометровая пробка выстроилась на выезде из Екатеринбурга. Фото
18:12
Власти Тюменской области начали масштабную работу по внедрению национального мессенджера Мах
18:11
Пострадавшему на СВО бойцу из Тюмени отказывают в экспертизе ранения
1
18:07
Под Челябинском дальнобойщики перекрыли дорогу
1
18:06
В Сургуте родился ребенок, который удивил врачей
1
18:06
В Академическом тысячам жителей устроили праздник со стройтехникой и концертом. Фото
1
18:05
Художник из Китая Шоумин проведет мастер-класс по живописи в Кургане. Видео
18:04
Екатеринбуржец хотел сменить УК, но на него напали неизвестные: как развивался конфликт
18:04
«Ласковая мама»: в садике рассказали, какой была екатеринбурженка, убившая детей и себя
18:02
В Кургане запретят посещать Горсад и другие парки на три дня
1
18:02
В Оренбурге аэропорт приостановил работу
18:01
Тюменский застройщик вызвал гнев местных антимонопольщиков
18:00
Атакованный дроном-камикадзе пермский УАЗик спас жизни бойцов на СВО. Видео
18:00
Когда война внутри: как проходит психотерапия для участников СВО в Курганском госпитале
1
18:00
Суд отказался пересматривать цену акций бывших владельцев ЧЭМК Антиповых
18:00
«Отличник налоговой службы»: биография и карьера экс-замглавы ФНС ЯНАО Григоряна, который ушел на СВО
2
17:59
Творчество ямальской писательницы изучают в зарубежном университете
17:53
Текслер в Беларуси: о чем губернатор договорился с президентом Лукашенко. Фото
17:53
Легенды UFC, топ-звезды и дрифт: как пройдет грандиозный бесплатный фестиваль «Энергия РМК» в Екатеринбурге
17:52
В Кургане у мужчины нашли наркотик в наушниках. Фото
17:52
Главный враг малины: как обнаружить галлицу, нападающую на кустарники
17:50
Возить екатеринбуржцев в Египет будет новый перевозчик
17:50
Ведущую «Дома-2» Бородину обокрали в Европе
17:50
В Литве нашли россиянина, спрыгнувшего с транзитного поезда
17:50
В ПНИПУ объяснили, стоит ли пермякам опасаться новой китайской лихорадки
17:45
В Сургуте назвали самые популярные районы по продаже квартир
17:42
Телеведущая «Матч ТВ» из Сургута играла со звездами в догонялки в Подмосковье.Фото
17:39
В Курганской области на трассе «Иртыш» в ДТП погибло два человека. Фото
17:38
В Трехгорном рухнула стена на годовалого ребенка
17:38
Пермский баскетбольный клуб сменил название ради спонсора
17:37
Звезда «Девятой роты» Смольянинов* не стал платить за ипотеку и остался без машины
17:36
Тюменцам раскрыли, у кого зарплата растет быстрее всего
17:32
Лидер ЛДПР в Челябинске: нужно без предупреждений штрафовать УК за плохую работу
2
17:31
Жителю Подмосковья грозит большой срок за сотрудничество с Киевом
17:30
В Нижневартовске выбрали лучших водителей городских автобусов. Видео
17:30
В Кургане ужесточили наказание экс-начальнику «Курганавтодора» Ганину
17:29
Груши, перец чили, десятки гладиолусов: что продают пенсионеры на улицах Екатеринбурга. Фото
17:29
Челябинцам назвали самые популярные имена мальчиков и девочек
17:25
Власти Челябинска положительно оценили ход ремонтов на теплосетях города
17:18
Боец, искалечивший екатеринбуржца после конфликта с УК, открыл лицо. Фото
1
17:17
Радиостанция «Судного дня» выдала пять странных сообщений перед встречей Путина и Трампа
17:16
Проезд по площади Гайдара в Перми изменили из-за ремонта. Схема
17:15
Компании ХМАО резко повысили зарплаты работникам
1
17:14
В Челябинске резко снизились цены на вторичные квартиры-студии. Инфографика
17:10
Экс-мэр курганского округа Подкорытов устроился на работу адвокатом
17:09
Липа, гортензия и виноград девичий: в строящемся квартале Кургана высадят тысячи деревьев и кустарников
17:08
«Не обращаю внимания и не питаю иллюзий»: Светлана Журова отреагировала на объявление в розыск СБУ
17:06
Какие праздники отмечают 12 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день
1
17:04
Грушко назначен спецпредставителем по договору о гарантиях безопасности РФ и Беларуси
17:01
Бюджетные хостелы и дорогие гостиницы: где остановиться путешественнику в Перми
17:00
Без шума и тараканов: какие условия выдвигают курганские подростки при аренде первого жилья
2
17:00
Лидер тюменских КПРФ ответила на обвинения в спонсировании инициаторов установки памятника жене хана Кучума
16:59
В Санкт-Петербурге спецназ провел операцию по задержанию жителя Тюмени
16:58
СКР опубликовал видео задержания зама мэра Салехарда Токарчука
16:56
Стало известно, о чем Путин рассказал Пашиняну по телефону
1
16:56
Путин назначил Грушко спецпредставителем по безопасности
16:53
Путин запретил покупать военную форму иностранного производства
1
16:51
Bloomberg: Зеленский переживает за последствия встречи Путина и Трампа
16:51
Свердловчанин пришел пьяным домой и до смерти избил мать
16:46
Колумбийский сенатор, получивший огнестрельное ранение, умер в больнице
16:44
Жителям ЯНАО напомнят о бережном отношении к природе и помогут обменять ненужные вещи
16:40
Как улететь в Салехард, если билетов на прямые рейсы почти не осталось
16:40
Олимпийская чемпионка и депутат ГД Журова попала в розыск СБУ
16:39
«Пострадало два немца»: челябинец спалил элитные иномарки. Фото
16:36
СКР ЯНАО раскрыл детали задержания заммэра Салехарда
1
16:36
В элитном ЖК рядом с челябинским зоопарком построят новую 22-этажную высотку. Фото
16:35
Мизулина ответила на вопрос, пойдет ли в новый Пермский зоопарк. Видео
16:33
Челябинский губернатор Текслер назвал точки сотрудничества с Республикой Беларусь
16:31
Гладков дал дерзкий совет чиновнику, который боится ехать в приграничье
16:30
Дорожники раньше срока отремонтируют участок трассы Челябинск — Курган
1
16:30
Сенатор от ЯНАО Ледков объявил о завершении политической карьеры
16:27
В Екатеринбург привезли работы одного из самых неординарных и загадочных художников. Фото
16:27
Русские и православные должны держаться вместе: сенатор Муратов призвал к объединению вокруг храмов
16:25
В Самаре прошла подготовка к началу хоккейного сезона ВХЛ
1
16:24
Помощником свердловского мэра стал экс-директор «Водоканала» с уголовным прошлым
5
16:22
Лучший российский хоккеист прилетит из США в Екатеринбург ради одной игры
16:22
Стало известно, когда откроется горевшая в Тюмени китайская закусочная
16:20
ММК первым в отрасли подтвердил данные онлайн-мониторинга выбросов в атмосферу
16:15
Дожди вернутся в Курган и Шадринск
16:14
Заявления по маткапиталу в России будут рассматривать пять дней
16:13
Бабушка не заметила, как ее 6-летняя внучка выпала из окна в Екатеринбурге
16:11
Пермская телебашня отметит памятную дату праздничной подсветкой
16:10
Кого хотят видеть первыми учителями: взгляд родителей Кургана
2
16:09
Почти полтысячи вопросов за несколько часов задали ямальцы губернатору Артюхову
16:05
Семь младенцев умерли после сна с родителями в российском регионе
16:02
Заместитель уральского полпреда назвал приоритеты на выборах в ЯНАО
15:54
CNN: Трамп приказал своей команде скорее устроить встречу с Путиным
15:51
Шадринская дума ужесточила правила благоустройства рядом с общепитами
15:50
В Екатеринбурге женщина получила более 1,6 млн рублей за выдуманных детей
15:50
В Госдуме определили главного врага российского спорта
15:46
В ХМАО зафиксированы сбои в работе мессенджеров. Скрин
15:46
Названа дата прощания с актером Иваном Краско
15:45
Химик перечислил продукты питания с повышенной радиацией
15:45
Суд закрыл дело московского бизнесмена, строившего скандальную школу Кургана
15:44
В Ишиме спустя год после благоустройства двора по нацпроекту провалился асфальт
15:44
В Лабытнанги временно ограничат движение на одной из центральных улиц
15:41
СОБР оцепил аэропорт: когда, как и из-за чего задержали зама мэра Салехарда Токарчука
15:40
Аэропорт Казани перестал принимать и отправлять самолеты
15:35
В Челябинске отправлены под суд три мошенницы с выплатами многодетным семьям
15:34
Ямальский избирком закупил канцтовары и календари на 328 тысяч рублей к выборам
15:32
Врач рассказала, как бороться с проблемами кожи
15:31
Пермяков приглашают наблюдать самый мощный звездопад через телескоп
15:30
Состоялся разговор Путина и Пашиняна
15:26
Девочка, выпавшая с 6-го этажа в Екатеринбурге, выжила из-за газона
15:26
В небе над регионами РФ заметили 20 украинских дронов
15:24
Лукашенко рассказал челябинскому губернатору Текслеру о встрече с Путиным
15:22
«Все признаки»: экстрасенс озвучила неожиданную правду об отношениях Седоковой и Тиммы
15:21
Челябинская область отказалась от 20 тонн слив из Киргизии. Фото
15:19
В Пермском крае стало больше отцов в декретном отпуске
15:17
Врачей, погубивших новорожденного в Калининграде, отправили в колонию
9
15:17
Над регионами РФ и Черным морем сбиты 20 украинских БПЛА
15:17
В Тюмени разрабатывают программу переселения инвалидов из неподходящего жилья
15:14
Турист в одиночку проплыл весь Урал за 118 дней. Фото
2
15:13
«Громко кричит»: девочка, выпавшая с 6 этажа в Екатеринбурге, была с няней
15:12
На Западе раскрыли двуличие, скрывающееся за требованием ЕС участвовать в переговорах по Украине
15:10
Курганский Илон Маск рассказал про эволюцию и технологический прорыв в такси
15:10
Мать бойца, погибшего на СВО, подала в суд на Гузееву
3
15:07
В Кургане запустили стройку с бесплатными квартирами в районе психдиспансера. Фото
4
15:06
Хилькевич снова в игре: что произошло в шестом выпуске шоу «Большой куш: Бангкок»
1
15:05
Жители Сургута просят мэра обновить аттракционы в городском парке
15:03
ВС РФ разнесли склад с украинскими дронами
15:03
Атлет из Белгорода установил новый мировой рекорд
1
15:02
Текслер рассказал Грызлову о сотрудничестве между Челябинской областью и Беларусью
15:02
Жители ХМАО не могут вылететь домой из аэропорта Сочи
15:00
FT: позиция Киева по уступкам территорий нереалистична
14:59
Пермский мэр пожаловался на детей-вандалов, разгромивших городской фонтан
14:51
В ХМАО мужчины стали чаще страдать бесплодием
14:47
Пермский рыбак похвастался хариусом, которого поймал в реке. Фото
14:44
В Екатеринбурге ребенок выпал с шестого этажа
14:40
Два человека ограбили почту в Москве и попали на видео
2
14:39
Курган богат талантами: девушка соревновалась с лучшими стрелками страны и взяла золотую медаль. Фото
1
14:35
Аэропорт Самары приостановил работу
14:35
Президент Беларуси Лукашенко порадовался прямым рейсам из Челябинска в Минск. Видео
14:32
В интернете появился фейк о массовой рассылке электронных повесток россиянам
14:29
Минобороны раскрыло, сколько дронов ВСУ сбито за последние сутки
14:28
Курганская техника побила рекорд России в Арктике
6
14:26
Свердловчанин выиграл 12 миллионов, но не знает об этом
1
14:26
В ХМАО установили суточные нормы вылова речной рыбы
14:26
Тюменцы смогут улететь в Египет без пересадок
1
14:19
Сургутянин позвал летчицу пилотажной группы замуж во время прыжка с парашютом. Фото
14:18
МО РФ: российские военные взяли под контроль село Луначарское в ДНР
1
14:17
Ученые Пермского Политеха: излучение гибридных авто из Китая опасно для здоровья
14:16
Россия и США могут предложить Зеленскому федерализацию Украины
14:14
«Сердце остановилось»: свердловчанку «вытащили с того света» после двух смертей. Фото
1
14:14
Ирландская компания по добыче нефти в России будет ликвидирована
1
14:10
В США предложили план по Украине перед встречей Путина и Трампа
14:09
В Кургане украсят здания и автобусы праздничной символикой ко Дню города. Скрин
14:08
Кухарук наладил особые отношения с Пушилиным за время командировок на Донбасс. Видео
14:07
Пропавшую месяц назад в Челябинской области женщину нашли мертвой
14:05
Обвиняемый в получении взяток топовый налоговик из ЯНАО ушел на СВО. Инсайд
14:05
Армия России освободила Луначарское в ДНР
14:04
Тюменка устроила склоку на борту рейса до Москвы
1
14:02
Устойчив к вредителям: свердловские ученые вывели новый сорт садовой земляники
14:00
На Ямале подешевел бензин
14:00
Экс-депутат думы Нефтеюганска пойдет под суд за растрату и злоупотребление полномочиями
13:59
«Зеленский моська»: Медведчук рассказал, как Европа попробует сорвать встречу Путина и Трампа
13:52
В Перми Мизулина впервые использовала мессенджер MAX для звонка SHAMAN
13:52
В ЯНАО разыграют оригинальный мерч «Честного маршрута» губернатора Артюхова. Фото
13:51
Челябинцу в сто раз уменьшили счет за подключение к электричеству
13:47
Дешевые квартиры для студентов заполонили рынок Екатеринбурга — что там внутри. Скрин
1
13:44
Лукашенко: оборот торговли Беларуси и Челябинской области превысил 500 млн долларов
13:44
Рейс из Тюмени в ХМАО задержали почти на шесть часов
1
13:39
Ортопед дал советы по сохранению здоровья спины на сидячей работе
13:37
Спикеры региональных Заксобраний Сухих и Люлин встретились с молодыми парламентариями в Перми
1
13:36
Билеты в Пермский зоопарк оказались одними из самых доступных в стране
13:35
В МИД РФ отреагировали на угрозы НАТО в отношении Калининграда
13:31
Как изменились цены на арбузы и дыни в Тюменской области
1
13:31
На Украине облили краской памятный знак «Тень Пушкина»
1
13:30
Молодежь в Перми скупает разовые билеты для проезда в транспорте
1
13:30
После ареста на «Курганмашзаводе» возбуждено новое дело о взяточничестве
13:30
Каких самых необычных рыб ловили курганцы в Тоболе
13:29
Рябков: действия России отрезвили Запад
1
13:29
Задержание заммэра Салехарда может быть связано с рекламными деньгами. Инсайд
13:25
Стал известен лучший застройщик Прикамья
13:22
Глава Азербайджана Алиев выделил Украине 2 млн долларов
13:21
Кайли Миноуг выступила в цветах российского флага
5
13:20
Жителей Тюмени призвали к борьбе с нелегальными мигрантами. Фото
2
13:18
Неработающим аэропортам ЯНАО прощают долги за аренду земли
13:18
Прокуратура ХМАО добилась выплаты долгов по зарплате на 640 миллионов рублей
13:17
В Челябинске ограничат работу бизнеса на садовых участках
1
13:16
Глава Следкома Бастрыкин отреагировал на жалобы пермяков на опасный завод
13:15
Вдова известного пермского фокусника займется продажей алкоголя
13:15
На пять тысяч рублей подорожала аренда двухкомнатных квартир в Кургане
13:13
Стало известно, как выглядит популярная китайская закусочная в Тюмени после пожара. Видео
13:12
Строительство самого высокого ЖК в Миассе одобрила экспертиза. Фото
13:10
Почти 300 кандидатов сняли с муниципальных выборов в Челябинской области
13:08
Вассерман отреагировал на свое появление в базе розыска СБУ
13:07
Бесы, депрессия и диагноз: три жуткие истории про матерей, убивших детей в Екатеринбурге
13:05
Экстремисты атакуют пенсионеров в ЖК под Тюменью
13:04
Юрист рассказал, кому достанется имущество актера Ивана Краско
13:03
Общественный транспорт в Екатеринбурге будет работать до ночи
13:02
На Ямале нашли уникальные серебряные артефакты 12 века. Фото
13:00
Сотрудников пермской турфирмы судят за кражу миллионов по нацпроекту
12:57
Генпрокуратура РФ предъявила претензии к жене главы челябинского СКР
12:56
Тоболякам рассказали, когда в их городе появится новый сквер
12:56
Ресторан в аэропорту ЯНАО работал по поддельным документам
12:55
Арестованный по делу экс-невестки Чернецкого адвокат лишился статуса
12:54
Президент Беларуси Лукашенко встретится с челябинским губернатором Текслером
12:51
НАТО усилит слежку у российских границ
12:50
Пушилин разъяснил значимость освобождения Январского
12:48
Milliyet: Путин встретится с Трампом как победитель
1
12:48
Первый на Урале даркстор крупной торговой сети открыли в Екатеринбурге. Фото
12:47
В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира с 10 кило насвая. Фото, видео
12:46
В Тюмени загорелась популярная китайская закусочная. Видео
12:41
В деле о сносе самого высокого ТЦ в Перми назначена судебная экспертиза. Фото, видео
12:39
Какой силы будет магнитная буря 12 августа 2025: прогноз от ученых
12:38
Ямальские единороссы высказались по факту задержания силовиками зама главы Салехарда Токарчука
12:34
Опасность бурой ржавчины выявлена в сортах яровой пшеницы Курганской области
12:33
Торговля, услуги и туризм: какие франшизы открывают чаще всего на Ямале
12:33
Сборщиков ягод в челябинских садах угощают ромом и драниками. Фото
3
12:32
Родные объявили награду за видео ДТП с участием «охотника на байкеров» в Екатеринбурге
12:32
По Подмосковью гуляет бык. Видео
1
12:28
В Заозерном районе Кургана загорелся новый ЖК. Видео
12:27
Звезда «Папиных дочек» поздравила финалистов челябинского детского экологического форума. Видео
12:25
Суд вынес приговор экс-командующему автобронетанковой службы за многомиллионную взятку
12:20
Центральный рынок в Кургане не будет платить дивиденды акционерам
12:20
Перебивается на мини-площадках: сколько зарабатывает Александр Незлобин в США
4
12:19
В Тюмени открылся филиал Президентской академии
12:19
Почти 400 человек борются за депутатские места в Пермском крае
12:17
Мэра пермского Краснокамска Быкариза озадачил провал, образовавшийся в центре города. Видео
12:16
В Соликамске на 595-летие города выступят Мария Зайцева и Стас Костюшкин
12:15
Возле «Оленьих Ручьев» построят огромный парк за миллиарды рублей. Фото
1
12:12
В аэропорту Сургута усилили меры безопасности
12:12
Следователи Кургана изучают оружие и другие вещдоки с места убийства женщины. Фото, видео
1
12:11
Москва продолжает отражать атаку украинских дронов
12:11
В августе в Челябинской области температура достигала +60 градусов
1
12:07
Дело экс-начальника пермской колонии № 37 Асламова повторно рассмотрят в суде
12:06
В аэропорту Саратова ввели ограничения
12:04
Задержки рейсов в России 11 августа: информация к этому часу
12:04
Убийство детей матерью в Екатеринбурге обросло слухами
12:03
Когда в Тюмени на месте Круглой бани откроется планетарий. Эксклюзив
12:03
Жителей российского региона предупредили об угрозе атаки БПЛА
12:02
Тюменского перевозчика наказали за срыв рейсов. Новости URA.RU работают
12:02
В России пресекли крупную схему незаконной легализации мигрантов
12:02
Десант звезд и дефиле красоток: программа Дня города в Екатеринбурге
12:00
Неизвестная рыба, пойманная в Курганской области, оказалась редкой. Фото
2
11:59
В Курганской области мужчина незаконно продавал похоронные товары
11:54
Силы ПВО отразили атаку на Москву
11:52
В Екатеринбурге двое мужчин на самокате на скорости влетели в легковушку. Видео
1
11:51
Пермский зоопарк ищет «мам» для животных
11:50
Слисева принесла России первое золото на Всемирных играх
2
11:50
В Кургане впервые прошли соревнования по фиджитал-баскетболу. Фото
5
11:50
Промышленники в Челябинске обсудили вопросы укрепления здоровья сотрудников
11:50
Дети участников спецоперации России на Украине рвутся в УрФУ
11:49
В Тюмени появятся два новых туристических комплекса
11:48
Работу аэропорта Саратова временно приостановили
11:44
В Челябинске устранят риски подтопления частного сектора
11:43
Медведица Маша ломает деревья в новом Пермском зоопарке. Видео
1
11:43
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт
11:43
Тюменцы в августе начали собирать главную осеннюю ягоду. Фото
11:40
Российская ПВО пресекла атаку на Москву
11:40
Российские войска выбили ВСУ из шахты «Красноармейская»: карта СВО 11 августа
11:39
ЕС пытается продавить Зеленского на переговоры Путина и Трампа
11:36
Российские разработчики представили убийцу украинских беспилотников
11:36
В Нижнем Тагиле вынесли приговор поджигателям дома старушки-волонтера СВО
11:32
Арт-забор из картин: какие репродукции художника Травникова появились на стройке у «Звездного» в Кургане. Фото
1
11:30
В Сургуте пожарные за несколько минут ликвидировали возгорание в квартире
11:27
Российские военные выбили ВСУ с одной из ключевых позиций в Донбассе
11:26
Чат-бот Трампа раскритиковал его политику по пошлинам
11:24
Екатеринбурженка, убившая детей и покончившая с собой, оставила записку
3
11:22
В Пермском крае выбрали главного архитектора
11:20
В Тобольске откроют новый консервный цех
11:19
Врач рассказала о необходимых прививках для ребенка перед школой
11:19
В Тюмени нашли место для нового городского пляжа
11:13
Мэр Челябинска Лошкин потребовал за сутки удалять объявления о наркотиках
11:08
Свердловские депутаты устроят выставку для бойцов СВО. Фото
11:07
В Нижневартовске после капитального ремонта открывается Театр юного зрителя
11:05
Хабаровский губернатор Демешин начал формировать списки в Госдуму-2026
11:05
В Британии раскрыли неизбежные условия мирного соглашения для Украины
10:58
Агентурная сеть Украины столкнулась с кризисом
10:55
Мэрия Салехарда воздержалась от комментариев по задержанию Токарчука
10:53
Количество жертв от употребления паленой сочинской чачи возросло
4
10:50
В Новосибирске водитель грузовика дважды попытался сбить людей
10:48
На «Строганов Фест» с группой Dabro устроят автобусный тур из Перми в Усолье
10:45
В Приамурье предотвратили диверсию на Транссибе
10:45
Через Курганскую область пытались провезти 42 тонны опасных арбузов и лука
10:44
Строительство новой набережной в Челябинске начнется в ближайшее время
1
10:41
ФСБ раскрыла детали теракта в «Алых парусах»
10:41
Британского наемника Хейдена, взятого в плен в ДНР, этапировали в Москву
1
10:38
Пациент выпал из окна тюменской больницы и умер
1
10:34
Жительница ЯНАО попалась на фиктивной регистрации иностранцев в своей квартире
10:32
В Госдуме рассказали, кому в сентябре повысят пенсии
5
10:27
Пермяки ринулись скупать квартиры в новостройках
10:26
Челябинским подрядчикам выдано 47 предписаний по содержанию дорог
10:24
«Формула-1 на четырех лапах»: в Челябинской области пройдут собачьи гонки
10:22
Власти Челябинска заявили о готовности 75% школ и детских садов к учебному году
10:21
Ведущий передачи «60 минут» рассказал об успехах Курганской области на федеральном телеканале. Видео
10
10:21
Источник раскрыл подробности задержания заммэра Салехарда в аэропорту
10:20
В Кургане мужчина из обреза застрелил бывшую жену и покончил с собой
1
10:19
Воздух в Тюмени стал опасным для астматиков и сердечников
10:19
Челябинского военного, скрывавшегося после убийства жены, отправили в СИЗО
10:18
Карты «Мир» отключат на Кубе: где еще в мире работает российская платежная система
5
10:15
Цена «свободы»: сколько заработают Монеточка* и Дорн на концерте в Канаде
3
10:12
Зафиксированы сбои на сайте Минобороны РФ
10:10
«Честный маршрут», год без льготной ипотеки и жалобы маньяков: главные события недели на Ямале
10:09
В челябинском нацпарке созрели ягоды, вызывающие рвоту и волдыри. Фото
10:08
Соцфонд ХМАО рассказал, кто может получить пенсионные накопления единовременно
10:05
В аэропорту Калуги повторно ввели ограничения
10:05
Пермский губернатор Махонин выразил соболезнования нижегородцам, атакованным БПЛА
10:04
Челябинские пенсионеры получат выплату к Дню пожилого человека
3
10:01
«Живые бомбы»: Киев готовил пенсионерок для терактов в Подмосковье
4
10:00
ФСБ задержала челябинского таможенника, его обвиняют в помощи контрабандистам. Видео
10:00
В Челябинске из-за ремонта отключили воду в жилых домах
10:00
Из Свердловской области выдворили почти тысячу мигрантов
5
09:59
Покусанного шершнями тюменского лесника пришлось спасать на вертолете
2
09:58
В Кургане на День города будет работать более 80 площадок праздничной торговли
09:52
Прокуратура взяла на контроль инцидент с БПЛА в Арзамасе
09:52
Российским семьям, снимающим квартиры, введут новую меру поддержки
09:47
В Кургане назвали основные площадки, где отметят День города
09:46
Заммэра Салехарда задержали в аэропорту. Инсайд
09:41
В Тюмени некому шить одежду и возделывать поля
1
09:40
В центре Челябинска машина сбила подростка
09:36
Над регионами России уничтожили десятки беспилотников ВСУ
2
09:27
В Анкаре произошло землетрясение
09:20
В Кургане резко подняли цену земли под застройку рядом с вотчиной тюменцев и челябинцев. Карта
3
09:19
Грэм* рассказал, как поступит Трамп в случае «провала встречи с Путиным»
2
09:16
Австралия признает Палестину
1
09:13
ПВО сбила более 30 дронов за ночь
1
09:06
Раскрыт план ЕС и Киева по противостоянию усилиям Трампа по Украине
1
09:02
Потоки дождя отключили свет, затопили дороги и сорвали крышу: кадры шторма в Бурятии
08:58
Концерт Билана, убийство детей, арест «коммунального короля»: 9 свердловских событий недели
08:55
«Мечутся кто куда»: Зеленский и его европейские союзники ошеломлены из-за встречи Путина и Трампа
08:51
Марочко рассказал о небывалых потерях ВСУ в ЛНР
08:48
На Транссибе пресекли диверсию
08:47
Военкор Татаринов сообщил об уничтожении украинского пропагандиста
08:44
Европа в ужасе от возможной сделки Москвы и Вашингтона
3
08:30
Совладелица курганского завода «Корвет» заняла должность арестованного экс-начальника
08:21
С тепловизорами и квадрокоптерами: как выглядят спасательные операции XXI века
08:20
Бывшего вице-губернатора обвинили в хищении 100 млн рублей
08:20
Куратор ЛДПР из ХМАО оказался злостным неплательщиком за услуги ЖКХ
1
08:15
Мизулина призналась, что болела за Пермскую команду
08:13
Глава Нижегородской области Никитин рассказал о ночной атаке ВСУ
08:11
Глава МИД Ирана Аракчи: вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки
1
08:01
Театральная феерия, истязание двух школьниц и медведь под напряжением: топ-8 новостей Перми и края
08:00
Экс-чиновника обвинили в покушении на мэра, опальный олигарх продает акции: восемь событий недели ХМАО
08:00
В Тюмени ожидается ясное начало недели
08:00
Новый глава следкома, снос элитного дома и чудо-рыбы в курганских водоемах: топ событий недели в регионе
07:59
Глава Intel спешно ищет поддержки Трампа после скандала с Китаем
07:59
В Сургуте на дорогах появился романтичный транспорт. Видео
07:51
Раскрыто следующее место для переговоров между РФ и США после встречи на Аляске
1
07:49
«Мамочки, что это!» — мощный шторм обрушился на Бурятию. Видео
2
07:48
Дубровский в розыске, проверка главы СКР, Текслер в Беларуси, новый глава ЮГК: 10 челябинских событий
07:45
Экс-чиновник из структуры мэрии Кургана ушел работать в компанию застройщика
07:43
Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил работу
07:36
Российские регионы отражают атаку дронов, есть погибшие: карта ударов БПЛА 11 августа
07:33
«Я обожаю Путина»: жители Аляски ликуют в ожидании саммита России и США
1
07:26
СБУ объявила в розыск Вассермана
07:25
Аэропорт Нижнего Новгорода временно не принимает рейсы
07:22
Тюменцы смогут бесплатно посетить музыкальный фестиваль. Афиша
07:19
Власти анонсировали масштабное обновление жилья в России
7
07:13
С прилавков пропадут вейпы одной известной марки
07:11
В МВД раскрыли наказание для банды, ограбившей почту на 5 млн
1
07:00
Свердловчан ждут осадки и перепады температур
06:58
Россияне жалуются на сбои в работе мобильного интернета и связи
2
06:52
Бывшая жена выдвинула страшные обвинения искалеченному бойцу СВО из Екатеринбурга
06:41
Куба отключает карты «Мир»
1
06:38
12 августа — День ВВС России: 10 лучших поздравлений и крутых картинок к празднику
06:36
Что делать с яблоней, если плоды гниют прямо на ветке: советы биолога
06:29
Россиянам рассказали об изменениях в работе «Госуслуг»
06:28
В Госдуме хотят увеличить отпуск для некоторых россиян
2
06:21
Раскрыты подробности подготовки нападения на «Крокус»
06:18
Аэропорт Пензы ввел временные ограничения из-за угрозы БПЛА
06:07
План «Ковер» ввели в Пензенской области
06:06
Курганцы просят перенести опасный пешеходный переход в центре города
2
06:06
В ЯНАО пассажир упал на рельсы и травмировался. Видео
05:59
Названы даты, когда школьники начнут и закончат учебный год
05:41
Челябинкам назвали идеальный размер груди для кормления детей
05:38
В РФ предложили постепенно поднять возраст для покупки алкоголя
05:30
Округ накроют дожди после солнечных дней: какой будет погода в ЯНАО в середине августа. Скрин
05:16
В Екатеринбурге продают монету 19 века за 400 миллионов рублей. Фото
6
04:49
ЯНАО — в числе трех самых безопасных регионов России по аварийности. Инфографика
04:21
Генерал Ирана вспомнил ошибку Зеленского, говоря об Алиеве и Пашиняне
1
04:20
Посчитана сумма, на которую можно нормально прожить в России
4
04:20
Пермяки смогут увидеть Усьвинские столбы с высоты птичьего полета
03:59
В Лабытнанги отключат электричество 11 августа
03:53
В Германии потребовали от канцлера срочно поговорить с Путиным
2
03:47
Скандинавы и Прибалтика поддержали план Трампа по Украине
5
03:43
Сколько стоят белые грибы, грузди и лисички в Кургане
03:39
Кадыров раскрыл важный секрет успеха
03:35
Спустя восемь дней поиска найден пропавший в Челябинске подросток
03:29
Над Екатеринбургом поднялась необычно крупная и яркая луна. Фото
1
03:25
В РПЦ не стали молчать из-за волны мигрантов, рвущихся в Россию
03:19
День Военно-воздушных сил России 2025: когда, почему и как отмечают праздник
03:07
ЕС приготовил план шантажа России перед встречей Путина и Трампа
2
02:49
Выяснилось, куда отправляют кричащих о святости Зеленского пропагандистов на Украине
02:28
«Жалкие попытки обогнать наш локомотив с Украиной»: Слуцкий жестко прошелся по НАТО
02:27
В Ноябрьске вспыхнул автосалон Geely
02:22
В Перми в сентябре появится новая велосипедная трасса
02:12
Дикий виноград высотой в пять этажей окутал стену дома в Кургане. Фото
1
01:52
Дроны массово атаковали регионы РФ, есть погибшие: онлайн-трансляция
01:50
Дрон-камикадзе атаковал село Стратива в Брянской области
01:43
Продюсер из Кургана Максим Фадеев сделал откровенное признание о своей супруге
01:40
Двое погибли из-за атаки дронов на Тульскую область
1
01:36
В Свердловской области перестал работать популярный мессенджер
01:27
В России отразили атаку 27 беспилотников за три часа
01:24
Федук, Gayazovs Brothers и «Иванушки International» выступили на летнем фестивале в Сургуте. Видео
01:14
Два человека погибли из за атаки БПЛА на Тульскую область
01:07
«Сердце разрывается от эмоций»: Гальцев побывал в родной деревне в Курганской области
9
00:59
Экс-директор завода в Златоусте пытался оспорить иск на 333 млн рублей, ему отказали
00:42
Музыканту Gayazovs Brothers сломали гитару во время перелета в Сургут. Видео
00:23
Токаев обратился к Зеленскому с пожеланиями по поводу конфликта с РФ
00:22
Концерт Макса Коржа довел польских политиков до истерики
2
00:14
Бастрыкин потребовал решить проблему с разрушенным мостом в ХМАО
2
00:11
В Турции произошло мощное землетрясение, обрушились дома: что известно к этому часу
1
00:08
Пермяков зовут понаблюдать за парадом планет
00:01
Москва столкнулась с атакой БПЛА
2