Арестованный за взятку топ-силовик из Екатеринбурга заставил 15 подчиненных отдать ему премии

Следствие раскрыло подробности уголовного дела арестованного начальника отдела полиции №2 подполковника Александра Банникова, обвиненного в коррупции (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Силовик заставил 15 подчиненных отдать ему премию почти на полмиллиона рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«В декабре 2024 года обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, дал указание подчиненным сотрудникам о передаче ему денег из средств разовой премии по итогам работы за 2024 год под предлогом распределения их между должностными лицами из числа руководства отдела полиции №2, имевшими на тот момент дисциплинарные взыскания и не имевшими права на получение премии», — пояснили там. В конце концов деньги Банников оставил себе.
О задержании офицера стало известно в феврале 2025-го. Его обвинили в получении взятки от уроженцев стран ближнего зарубежья, которые хотели избежать привлечения к уголовной ответственности за жестокое избиение владельца базы отдыха «Золотые пески» Василия Жуйкова. Инцидент произошел на Шарташе в декабре 2024-го. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.
